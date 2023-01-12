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紙風車「哪吒鬧龍宮」　兩廳院廣場13、14日免費入場

▲紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》明（13）日起，連2天於兩廳院藝文廣場免費演出，邀請親子自由入座，看戲迎新年。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.12）
▲紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》明（13）日起，連2天於兩廳院藝文廣場免費演出，邀請親子自由入座，看戲迎新年。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.12）

記者李琦瑋／台北報導

為落實「文化平權」，紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》原定1月14日晚間7點於兩廳院藝文廣場免費演出，邀請親子自由入座，有鑑於當天晚間降雨機率高，為讓孩子安心看戲，宣布明（13）日晚間緊急加演一場，讓親子有多一天看戲的機會，連2天邀親子自由入座、看戲迎新年。

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紙風車劇團今天舉行《哪吒鬧龍宮》彩排記者會，文化部長李永得表示，原定1月14日晚間7點，在兩廳院藝文廣場、戶外免費演出，開放觀眾自由入座，但週六降雨機率不低，看到天氣預報實在非常憂心，怕小朋友下雨看戲會受風寒，「所以我很希望小朋友能夠在很好的環境下觀賞，讓更多小朋友能夠看戲，文化部與紙風車一起努力在明天、週五晚上7點加演一場。」

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，紙風車走了30年，即使遇到火災、疫情，為了孩子都不會放棄，這次台北場演出緊急加演週五場次，希望讓親子有多一天看演出的機會，也歡迎考完試的小朋友都可以來觀賞。

紙風車劇團指出，2022年3月，紙風車30週年年度製作《哪吒鬧龍宮》於台灣戲曲中心首演，2週內票房全滿並加演，該演出將傳統布袋戲結合現代戲劇及電腦動畫科技的創意，獲得廣大的好評與迴響，亦備受全台各地大小朋友的期待。

李永得說，疫情影響表演團隊演出，文化部推出「創作能量不中斷」計畫，補助1、2百個演出團隊排練跟創作，其中《哪吒鬧龍宮》也在計畫支持下，順利演出，去年8月份首次在台中市戶外首演，吸引萬人欣賞，12月於屏東完成南台灣首演，共6500名觀眾熱情參與，這次回到雙北地區，希望大小朋友能夠踴躍來看戲。

李永得指出，此次兩廳院廣場的戶外演出，不但以最頂級2萬流明的雷射投影設備，維持演出的動畫效果之外，並將全部的布袋戲偶加大重製，演出現場還將增設3面300吋的大型螢幕，以現場轉播方式讓觀眾能同時看到布袋戲精緻的表演動作；演出中所有燈光、特效等皆維持劇場演出的效果及品質，觀眾開放自由入座，免費觀賞，以落實文化部「文化平權」的目標。

總編導李永豐表示，數位時代，要讓孩子接觸傳統布袋戲、北管，真的太難了，一定要有創意的方法，因此《哪吒鬧龍宮》除了運用真人、布袋戲與動畫交錯的豐富視覺之外，更將許多傳統藝術的元素融合其中，結合了布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將首身段等多元的台灣文化元素，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。

李永豐說，《哪吒鬧龍宮》故事改編以年輕世代的創意及孩子的生活經驗，結合諸多時事梗及現代思維，如將傳統的「抽龍筋」變成運動傷害「抽筋」，仇恨轉化成「誤解」，並在全場孩子的互動「投票」中，化解了傳統故事中哪吒「削骨還父、割肉還母」，以自殺盡孝道的悲劇情節。

紙風車劇團表示，在民間信仰中，哪吒三太子是守護孩子的「囝仔仙」，紙風車劇團這些年來如同哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看。2023年從兩廳院廣場出發，除了是獻給孩子的新年禮物，也期許能堅持「陪伴全台孩子踏上藝術第一哩路的使命」，在未來一年繼續到全台各地，克服戶外演出的種種限制與困難，讓一般觀眾、孩子在偏鄉各地，都能欣賞到劇院級的演出。

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