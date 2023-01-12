破解新型態詐騙案　雲林移民署前進校園、關懷外籍生

隨著農曆春節即將到來，各級學校陸續開始放寒假，許多學生開始打工賺取生活費，此時也是詐騙的旺季，詐騙集團可能透過釣魚手法獲取信任後，再利用高薪博弈、網紅、海外高薪等名目詐騙。為協助在台求學的外籍生瞭解新型態詐騙手法，移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣專勤隊，前進國立雲林科技大學，發起策略聯盟共同反詐騙宣導，提醒外籍學生應提高警覺，停看聽避免落入詐騙陷阱之中。
記者賴正琳／綜合報導
不同於以往電話詐騙方式，現行詐騙手法藉由網路媒介散播假消息，雲林縣服務站與專勤隊特別前往雲林科技大學外籍生新春晚會的活動進行宣導，透過案例分享解說新型詐騙的類型，例如網傳「政府發$6000家人已收到用簡訊按連結進去」進行詐騙，詐騙集團常透過關注度極高事件散布假訊息，再假借另一個名義進行詐騙，提醒若有假消息疑慮請大家務必小心查證。另外，許多服務業於農曆新年期間開出高薪職缺來吸引打工學生，不少福利誇大求職訊息更要小心求證，也轉知身邊親友，不要被金錢誘惑而誤入陷阱，甚至可能成為人口販運的被害人。
雲林縣服務站主任陳駿璿表示，移民署關懷離鄉背井來台求學的外籍莘莘學子，與學校成立策略聯盟，強化校園安全通報，近期詐騙事件層出不窮，再次宣導切勿輕易相信誇大的廣告內容及網路消息，必須小心查證才能保護自己與家人。若對移民署的居停留法規或政策有疑問，或發現有可疑的各類工作招募訊息，都可以撥打雲林縣服務站電話05-5345971或雲林縣專勤隊05-5346119諮詢。