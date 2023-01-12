防先買後付重演卡奴風暴　金管會提2建議及3注意事項

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此外，金融機構的轉投資事業如有經營BNPL業務，金管會將要求金融機構督導該轉投資事業強化內部控制及風險管理，而根據金管會了解，亦有非金融機構轉投資但具規模的BNPL業者，願意因應市場發展，強化風險控管機制及消費者保護。
因此，金管會針對辦理BNPL業務，提供2點建議，包括一、建立適當風險控管機制：包括對消費者及合作商家之徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙。二、應有完善消費者保護措施：包括個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者之情形。
此外，金管會也提醒民眾於利用BNPL服務時，要具有風險意識，並留意3事項，以避免過度消費及維護自身權益，包括一、量入為出，避免過度消費，建議民眾消費前先衡量自己的收入與支出，先計劃再消費，避免因衝動性購買，造成個人信用過度擴張，導致無力償還債務。
二、先了解商品交付條件、還款條件及相關費用計收，建議民眾檢視契約內容，了解雙方權利義務的重要資訊，包括相關交易條件及各項費用計收等，例如廣告宣稱「分期零利率」，惟是否另外收取其他費用等。三、了解借款相關支出並預為因應，建議民眾先了解相關計收方式，以評估是否在自己能負擔範圍。