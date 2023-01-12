《天堂》國際服「幻術士」大改版！技能優化、優惠一次看

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《天堂》國際服REMASTERED版本，於1月12日推出「幻術士」職業改版，大幅優化攻擊射程，新增具有逆轉戰局的強大技能，並推出全新專屬神話武器「泰亞的混沌」，全方位強化「幻術士」，不僅擁有全職業最優秀的高魔法攻擊，更具備極高命中率，搭配職業輔助特性，成為全職業中少數能文能武的「戰場指揮官」！
基本攻擊射程增加：原本1格增加至4格，成為中距離射程職業。
技能優化「骷髏毀壞」：提升對象昏迷機率，增加練功與PVP效益。
技能優化「梅比烏斯」：主動技能改為被動技能，減緩操作難易度，原本遠距離傷害減免30%調整為9%，Lv.87等後每提升2等、遠距離傷害減免+1%，最多疊加15%。
技能優化「潛能」：角色能力界限值提升20%，包含：生命值、魔力值、閃避、迴避、魔法防禦、魔法攻擊，持續時間從300秒提升為600秒，更具生存力。
全新技能「圈套誘捕」：讓對象一定機率減少移動速度。
全新技能「歐西里斯」：對象除服用藥水外無法進行其他行動，增加戰場的機動與調整性。
《天堂》國際服推出「回歸玩家專屬活動」領取「成長支援點數」
官方為迎接玩家回歸，舉辦回歸玩家專屬活動「成長支援點數」，依據不同玩家最後登入時間，獲得不同數量的支援點數，可兌換多種練功道具，含：「殷海薩點數儲值石(5萬)」、「冰凍的死亡騎士魔法娃娃(30天)」等。同時，支援點數可透過每日登入遊戲、進行限定任務等獲取不同數量點數，不管是回歸或非回歸玩家均可領取兌換練功道具，回饋給支持的玩家們！
《天堂》國際服開放三大練等活動 黑暗FREE PASS、神秘的狩獵場、HOT TIME PUSH
歡慶「幻術士」大改版，開放三大練等專屬活動，讓玩家成長效益翻倍，內容如下：
黑暗FREE PASS：不論是新、舊玩家有創立國際服遊戲帳號，可在活動期間領取「黑暗FreePass箱子」，開啟獲得「黑暗FreePass券」*50、「黑虎的安定組合包箱子」*1，Lv.55至Lv.88玩家憑「黑暗FreePass券」及十萬金幣，可換取對應等級數量之「英雄的金幣」，向活動NPC兌換經驗值及經驗值BONUS+20%，「黑虎的安定組合包箱子」開啟可獲得「+8騎士團武器」及「全身+6騎士團裝備」。
神秘的狩獵場：限定Lv.75至Lv.92，進入後經驗值BONUS+30%，擊敗狩獵場怪物獲得「神秘的成長碎片」及「神秘的成長卷軸」道具，可向活動NPC兌換經驗值。
HOT TIME PUSH：每日特定時間登入，可獲得「殷海薩的祝福」及首次推出的「指揮家的成長藥水」，而「指揮家的成長藥水」依照Lv.81以上玩家提供不同經驗值加成，登入時間如下，09:00至12:00「殷海薩的祝福 100%(立即補充) + 指揮家的成長藥水1個」、12:00至15:00「殷海薩的祝福 100%(立即補充) + 指揮家的成長藥水1個」、21:00至00:00「殷海薩的祝福 200%(立即補充) + 指揮家的成長藥水3個」。
此外，官方也推出「血盟活動」，活動時間有血盟專屬BUFF，並將「血盟集結副本」3階前通過率調整為100%，玩家副本擊殺BOSS有機會獲得「強化卷軸」、「藥水道具」、「技能書」。Lv.93以下入場血盟集結地，可獲得「戰場的祝福」增加命中、傷害減免、額外傷害+10的BUFF效果，敬請把握機會！