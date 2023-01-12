電影《想見你》見面會！許光漢親送「貼心禮」限量8百份
電影版《想見你》榮獲全台新片票房冠軍，熱度持續發酵，今（12）日票房正式突破7700萬，演員群即將履行8000萬票房公約！由導演黃天仁執導、金鐘製作人麻怡婷、監製林孝謙與編劇呂安弦聯手，再次刻劃最感動人心的跨時空之戀。有粉絲以圖為證在《Dcard》留言：「目前11刷，下檔前補到『32』刷！」
記者黃雅琪/綜合報導
電影版《想見你》日前在台南舉辦感謝會時，柯佳嬿、許光漢、施柏宇攜劇組一起立下破8千萬票房，再與大家見面的誓言！今日公佈「鳳南小隊」將會在1月16日下午1點，現身台北西門町發送「《想見你》鴻星高照組」限量款口罩、紅包袋，總共800份送完為止。曾立下破億要跳女團舞蹈的施柏宇則說：「8000萬就是要送800份祝福給大家，一整年發發發，我在準備練習了。」
現象級台劇《想見你》延續影集劇情，開闢電影版全新發展，故事開始於2009年，28歲的李子維（許光漢飾演）在一間手搖飲料店，遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾演），彼此初識卻有著好像認識已久的既視感，兩人的關係逐漸靠近、一起度過春夏秋冬，甚至在2010年的最後一天，相約跨年並確定彼此的關係。《想見你》電影版也將於世界各地上映，上映時間地區如下：1月13日上映於北美、澳洲、紐西蘭、英國；1月25日上映於韓國、印尼；1月26日上映於新加波、馬來西亞、汶萊；1月27日上映於柬埔寨；2月9日上映於香港。