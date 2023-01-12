名家論壇》黎榮章／蔡英文普發現金是還稅「愚民」？

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而聲量最高點是1月3日，蘇貞昌在當日說明，1800億元會「用發現金的方式」全民共享，蔡英文下午也在臉書呼應這樣的說法，表示「剩下1800億元的部分，除預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。」媒體嘲諷蔡英文髮夾彎、難擋民意，網路聲量攀上最高點，單日聲量高達16454則。
而分析「超徵稅收」這一議題在網路上的討論風向，在確定要發現金之前，網路輿情主要認同應該要還税於民，主張「普發現金」的聲量佔相關討論的34.1%，不過，即便多數聲音認同應該發錢，其他討論內容也都顯示民眾對政府不信任、沒好感，例如第二多的意見認為「國家不可能還錢」佔32.8%，「國家的話聽聽就好」也佔4.0%。民眾對於發錢是否該排富也有不同看法，有6.1%的討論意見認為「還給有繳稅的才合理」，4.4%認為「沒繳稅的憑什麼拿」。
從前述的網路留言內容風向類聚分析可以發現，「發錢」固然是利多，民眾不可能反對，然而在相關討論之中，民眾仍對執政團隊充滿不信任，覺得充滿不公平，政府最終決定普發現金，想當然耳也換不來民眾的讚賞與肯定，充其量只會認為是「應該的」。而社會經過這一番的討論，反而凸顯了執政黨長期未積極推動稅制改革，對於民眾來說，更擔憂自身年年都淪為「稅災戶」。
而從蔡英文的網路好感度也可看出，從去年耶誕節後，她的好感度呈下降趨勢，12月27日她宣布延長兵役，好感度都還維持在0.4，然而當輿情討論焦點轉向在超徵稅收議題後，蔡英文在元旦請民眾「理解支持」當天，好感度已經跌破0.3，剩下0.28，最低點甚至只剩0.26，直到3日她明確講出「發現金」，好感度才回升到0.3以上，不過整體的好感度，以較先前尚能維持在0.4上下少了一大截。
到底要不要還税於民、普發現金，這一來一往、峰迴路轉，讓執政團隊飽受嘲諷，不管是「難擋民怨，政策急轉彎」，還是「政策沒轉，話講不清楚」，無疑都使蔡政府信譽大打折，前者凸顯執政團隊的決策過程有問題，後者反映執政團隊的應對方法不及格，儘管發放了大利多，卻落得讓自己的好感度下跌。
稅金超徵，只代表了當年度的稅賦收入高於去年編列預算時的歲入預估，並不等於政府財政有盈餘，畢竟若考慮歲出、特別預算的舉債，整體財政仍是赤字，我國長期債務仍多，普發現金也許可以短期讓執政黨的好感度回穩，但仍凸顯執政團隊難擋民粹意見、缺乏領導國家的智慧。
蔡英文任期內三度發錢，有2020年的三倍券、2021年的五倍券，還有這次的六千元；起先，確實有疫情影響民生經濟的因素，但這次由下而上的決策過程，包括英系立委聯合表態，都讓人看破手腳，隱隱嗅出蔡英文執政最後兩年，因「怕跛腳」而選擇盲目順從民意的味道。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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