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租屋神隊友！蒸煮鍋、飲水機7家電一次打包　最高省2千7

▲雙全國際邀請選秀節目出身的金雲、江尚儒、饒高赫為活動拍攝宣傳照片。(圖／官方提供)
▲雙全國際邀請選秀節目出身的金雲、江尚儒、饒高赫為活動拍攝宣傳照片。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

雙全國際獨家代理的生活品牌DIKE推出「租屋神隊友」活動，即日起至2月底，提供DIKE長柄陶瓷蒸煮鍋、DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機、濾芯組、DIKE chef料理工具7件組搭配等租屋客，最常使用的生活用品以及小家電，最高現省2,774元。

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雙全國際行銷長謝語桐表示，DIKE為雙全國際獨家代理的生活用品品牌，產品貼近台灣人的生活習慣跟模式，全方位解決消費者在3C家電、生活日用品需求。同時觀察到DIKE產品線的消費主力落在20～32歲的年輕族群，讓荷包還不夠深的租屋族，能用親民的價格買到美觀、實用兼具的用品。這次「租屋神隊友」優惠活動，祭出不用明火、電磁爐的蒸煮鍋，與每日沖泡飲品必備的濾淨瞬熱式飲水機組合，為消費者解決料理沖泡飲品所需。

「租屋神隊友」優惠組合包含：【組合A】DIKE長柄陶瓷蒸煮鍋＋DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機，原價6,649元、優惠價4,488元，現省2161元；【組合B】DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機＋四組濾芯，原價7,662元、優惠價4,888元，現省2,774元；【組合C】DIKE長柄陶瓷蒸煮鍋＋DIKE chef料理工具7件組，原價1,949元、優惠價1,388元，現省561元，活動即起開跑至二月底截止。

DIKE濾淨瞬熱式飲水機使用「通用濾芯」可使用各廠牌濾芯，不用擔心僅有單一品牌濾芯在購買上的不方便；支援「六種溫控」－常溫、50度泡奶、65度即溶沖泡、75度養生花果茶、85度咖啡、100度泡麵。「四段水量」－150ml中杯、350ml奶瓶、500ml泡麵、800ml湯鍋料理；加上「分離式3L大容量水箱」滿足每日用水需求。

DIKE同步推出12L ECO智能除濕機新品，從零件採購到產線組裝，均為台灣在地生產製造，具備12L的每日除濕能力；智慧變頻除濕效果與一級能效，在維持穩定環境溼度下，還可節省電費，以每日除濕4小時、一度電2.1元計算，每月電費只要50元，可一鍵切換「快速乾衣」功能，並兼具奈米銀濾網，可有效過濾空氣中的雜質，抑菌、除臭、防霉三重淨化，售價10,500元，即日起開賣。


▲DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機。(圖／官方提供)
▲DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機，機身設計小巧，支援6種溫控和4種出水量，對於租屋客來說相當方便。(圖／官方提供)

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