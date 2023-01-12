租屋神隊友！蒸煮鍋、飲水機7家電一次打包　最高省2千7

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「租屋神隊友」優惠組合包含：【組合A】DIKE長柄陶瓷蒸煮鍋＋DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機，原價6,649元、優惠價4,488元，現省2161元；【組合B】DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機＋四組濾芯，原價7,662元、優惠價4,888元，現省2,774元；【組合C】DIKE長柄陶瓷蒸煮鍋＋DIKE chef料理工具7件組，原價1,949元、優惠價1,388元，現省561元，活動即起開跑至二月底截止。
DIKE濾淨瞬熱式飲水機使用「通用濾芯」可使用各廠牌濾芯，不用擔心僅有單一品牌濾芯在購買上的不方便；支援「六種溫控」－常溫、50度泡奶、65度即溶沖泡、75度養生花果茶、85度咖啡、100度泡麵。「四段水量」－150ml中杯、350ml奶瓶、500ml泡麵、800ml湯鍋料理；加上「分離式3L大容量水箱」滿足每日用水需求。
DIKE同步推出12L ECO智能除濕機新品，從零件採購到產線組裝，均為台灣在地生產製造，具備12L的每日除濕能力；智慧變頻除濕效果與一級能效，在維持穩定環境溼度下，還可節省電費，以每日除濕4小時、一度電2.1元計算，每月電費只要50元，可一鍵切換「快速乾衣」功能，並兼具奈米銀濾網，可有效過濾空氣中的雜質，抑菌、除臭、防霉三重淨化，售價10,500元，即日起開賣。