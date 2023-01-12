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《單身即地獄2》超辣模特兒沒人選！IG被灌爆：怎麼可能

▲《單身即地獄2》來賓朴世正，最終沒能配對成功，讓大家十分心疼。（圖／翻攝朴世正IG）
▲《單身即地獄2》來賓朴世正，最終沒能配對成功，讓大家十分心疼。（圖／翻攝朴世正IG）

娛樂中心/綜合報導

紅遍全球的南韓真人戀愛實境節目《單身即地獄2》已經在10日正式完結，最終的男女配對，更在網路上造成極高的討論度。不過，其中一位性感火辣的女孩朴世正（박세정），無論外型條件都堪稱完美，卻成為6男6女之中，唯一一位沒去過天堂島的人，讓不少粉絲感到難過與震驚，紛紛湧入IG直呼，「不可能吧！」

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10日Netflix正式上架《單身即地獄2》最後兩集，6男6女的職業，隨著配對成功前進天堂島之後陸續曝光，只有朴世正是唯一一位只能在最後圍著營火聊天時，才公布給大家知道，原來五官深邃、身材火辣的朴世正，是一名專業時尚模特兒，26歲、身高172公分，無論談吐或是外型都堪稱完美。

▲朴世正的身分是一名時尚模特兒，節目一登場就迷倒不少觀眾。（圖／翻攝朴世正IG）
▲朴世正的身分是一名時尚模特兒，節目一登場就迷倒不少觀眾。（圖／翻攝朴世正IG）
但令人難過的是，看似人生勝利組的朴世正，卻在節目中的命運恰恰相反，除了第一集獲得趙隆載的卡片傳情外，後面完全沒有男生選她，只能看著別人或是心儀對象金珍映跟不同的女生去天堂島，失落神情通通被錄下來，而且在最終的配對中，朴世正只能孤零零地站在海灘上，看著左右兩邊配對成功離開地獄島。

即便如此，充滿正能量的朴世正，昨日就在IG上發文寫下心得，她說，雖然在地獄島的時光有些辛苦，但她已經盡全力在節目上展現真誠，也謝謝大家的支持與愛護，未來將回歸模特兒的工作，也希望大家能繼續愛她。

網友們也紛紛留下心疼與不捨的留言，「我一定會選妳，他們沒有眼光」、「別難過，妳是最棒的」、「真不敢相信，妳竟然沒去過天堂島」、「妳是我心中這節目的第一名」、「我為妳感到驕傲，妳已經盡力了。」（編輯：詹鎰睿）

▲隨著節目播畢，包含朴世正等其他來賓，都陸陸續續在IG上分享照片。（圖／翻攝朴世正IG）
▲隨著節目播畢，包含朴世正等其他來賓，都陸陸續續在IG上分享照片。（圖／翻攝朴世正IG）

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