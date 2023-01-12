《菸害防制法》修法通過！台灣拒菸聯盟：含淚接受

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台灣拒菸聯盟指出，本次修法最令人遺憾的是，政院版的「85%警示圖文」，竟被民進黨委員砍到剩50%，歷經16年的修法，讓台灣從全球134個執行菸害警示圖文的國家中，排名倒數第4「躍升」為倒數第15。
台灣拒菸聯盟批評，原本政院版正面表列「禁止花香、果香、巧克力、薄荷等口味菸品」，也被改為「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用的添加物」，強烈擔心只要美國菸商一施壓，難保國健署又棄械投降，不敢禁止或存在模糊空間，令人遐想而不作為。
台灣拒菸聯盟表示，不僅WHO已指出「健康風險評估」是誤導性的文字，立委也強烈反對使用「健康風險評估」，但國健署仍堅持不改用「菸品上市審查」，讓強烈誤導性的「健康風險評估」，將成為台灣日後菸害防制大隱憂，而且國健署目前也提不出來健康風險評估的初步版本，不知道國健署何來的堅持，還是喊喊口號，根本是假風險評估之名，而行開放之實。
另台灣拒菸聯盟說，國健署先與各黨團協商答應禁止廣告促銷，又出爾反爾聲稱加熱菸載具只是3C產品、不願納管，直到170個家長、醫事、社福團體代表上街抗議後，國健署才在數位立委的堅持下，同意納管。
台灣拒菸聯盟進一步解釋，WHO決議「加熱菸載具應比照菸品管理」是最明確易執行的方式，但國健署不採納，還堅持採逐條研議修訂，不但造成協商過程冗長繁瑣，最後禁止加熱菸品載具廣告促銷，質疑「比iPhone包裝更酷炫的加熱菸品載具包裝卻無須印製健康警示圖文，載具的規範只做半套的用意，難道保護國人的健康也做半套嗎？」
台灣拒菸聯盟強調，由於立法院三讀通過的條文暗藏許多漏洞，為了保護國人及下一代的健康，必將繼續且更小心翼翼的監督政府執確實執法，以防止新型菸品危害下一代。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！