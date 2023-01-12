「台灣隊長」回來了　陳柏良分享中甲甘苦談

我是廣告 請繼續往下閱讀
上賽季表現回春的他曾兩次當選單週最佳球員，陳柏良表示，青島新賽季相當有誠意地端出複數年合約，而其他亦有多支包括中超的俱樂部也在積極洽詢中。但陳柏良仍保持樂觀的開放態度，目前確認已知下一季仍會在中國繼續打拚，預計將在農曆年後返回中國備戰下個賽季。
對於接下來步入足球生涯末段對自己的期許，陳柏良表示：「原本給自己設定35歲高掛球鞋的目標看來是能順利延後了，但是下一份合約應該就是我最後一份職業合約了，也希望自己能繼續展現老將的價值與經驗，讓年輕球員能有更多的傳承，幫助球隊更上層樓。當然，也希望疫情趨緩後的開放，能讓台灣觀眾有機會親自到場看我的比賽。」
在經過這兩年新冠疫情嚴格封控的賽區制賽事後，陳柏良總算在去年年底回到台灣，這段時間除了好好地陪陪家人、調適身心之外，也見到了許多老朋友。其中更在富盛證券投顧副董事長魏寶生的提議之下，兩人決定和展逸國際企業董事長張憲銘以陳柏良足球公益信託的名義，在未來以獎助學金的方式贊助大專足球聯賽勁旅銘傳大學。魏寶生表示，銘傳大學是目前全台外籍學生最多的大專院校，相信這些外籍生中絕對會有熱愛足球的好手，同時再搭配上銘傳本來就堅強的本土陣容，絕對在將來賽季大有可為。
目前贊助計劃研擬每個月補助銘傳男足外籍與本土績優球員獎助學金新台幣2萬元乙名，預計一年補助將達到48萬，預計執行兩年贊助96萬。魏寶生認為這會是一個良好的開端，之後也希望能引起其他企業投入更多關注，加入陳柏良足球公益信託，擴及更多院校。陳柏良也打趣說：「如果以前學生時代能夠遇到魏董這樣熱愛足球的企業家，我今天的成就可能不止於此。」
展逸國際企業董事長張憲銘表示：「當初在一次因緣際會下跟柏良以及魏董創立了陳柏良公益信託，今天能夠一路從高中足球賽事贊助到大專足球聯賽，真的要感謝魏董的鼎力相助。」隨後張憲銘董事長更宣布由魏董出任信託基金的榮譽執行長。
2022世界盃足球賽才剛剛落幕，陳柏良心目中的偶像梅西總算如願以償率領阿根廷勇奪大力神盃。希望透過這次世界盃足球賽的熱度，讓台灣的足球迷能夠持續關心本土聯賽，陳柏良也期許能夠藉由副董事長魏寶生、董事長張憲銘和自己透過公益信託的拋磚引玉，吸引更多有志之士以及企業品牌以行動支持台灣足球，讓台灣有朝一日也能站上世界盃的舞台。