名家論壇》韋安／和平的代價和另類國安策略

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不過，美眾議院議長佩洛西防台，中共環台實質封鎖式飛彈演習，以及最近義務役從4個月，延長到1年，台灣人才真實地感受到戰爭真的有可能發生。當擔憂和平已成為濃郁心理陰影，役期延長實質影響民眾切身權益時，全民才開始認真關注如何維繫和平，如何保衛台灣。
各種「保台論」四起，像是「抗中保台」轉化成「和平保台」，強化軍事的「備戰保台」，反認知戰的「資訊保台」，恢復交流「對話保台」。到底哪一種才最有效，現在沒有定論，也希望不要有真的有以戰爭來驗證的一天。
而有一點可以確認，台灣已開始為和平付出越來越多的代價。台積電應美方要求，到成本大增、利益劇減的美國設廠。對美武器採購，可能達到史上高峰。美國是台灣唯一的外部安全依靠，只有它具有國際政治影響力，和軍事實力，嚇阻北京當局以軍事手段對台的「非分之想」。
台灣為了安全保障向美國繳「保護費」，原本就理所當然。如何沒有1950年代美國軍事協防，和經濟援助，台灣既沒有今日中華民國的政權存在，也沒有現在經濟實力。
「保護費」也可以當成某種「利息」來看，聽起來就較不傷自我尊嚴。是對美國從中華民國在大陸時期就開始，一直到遷台後的巨額投入支持的應有的回報。但是利息高低，應該設定在合理的範圍。如果不公平地被予取予求，成為「高利貸」，後果就很嚴重。高利貸往往會逼死人的。
除了依靠美國，台灣也應該找尋其它的自主求和之道。想盡辦法躲避，不讓美中對抗的矛盾點，過多地投注在台灣身上。如果下次，又有美國的議長主動要來訪台，要想清楚到底是更能以外交「保台」？還是會帶來更大不可測的風險？
其實，台灣不妨採用「裝聾作啞」的國安策略，來應對外部複雜的局面和挑戰。既不要完全被美國利誘之下，被帶著節奏走，成為大國地緣政治角力下的陪襯。也不要在北京當局連哄帶嚇之下，失去自信和自尊，委曲求全。現階段北京政權的內部問題，已應接不暇，根本沒有心思武力犯台，來製造更多的外部問題。現階段恐怕更希望台海無事。
美國的要求若只符合美國利益，而違背台灣利益，就「裝聾」，假裝沒聽到或再研究。面對北京的主權主張，以及統獨議題，就「作啞」，不去理它。
台灣應該爭取時間，更加強大自身在全球產業鏈中不可或缺的角色。讓打擊台灣，就是傷害世界經濟和其它大國無法承受的切身利益。台灣在鋼索和恐怖平衡中繼續生存下去，需要的智慧可能遠超過無畏的勇氣。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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