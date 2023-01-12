▲ 保時捷 2022 年全球交車數量小幅增長 台灣創 15% 成長

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歐洲市場交車數較前一年成長 7%
保時捷於2022年在歐洲地區交車數達 62,685 部，較前一年成長 7%。保時捷在品牌發源地德國市場共交出 29,512 部車輛，較前一年成長3%。保時捷在北美地區交出79,260 部車，與前一年度維持相同水準。在去年初受到物流與供應鏈挑戰的情況之下，可謂為相當強勢的表現。其他海外及新興市場持續正向發展，2022年交車數量較前一年度成長 13%，一共交付 40,530 部。
全球逆勢中創下佳績 台灣展現顯著雙位數成長
2022年保時捷於台灣交車數達 4,611 部，相比去年成長幅度達 15%，亦是台灣保時捷成立以來的顯著成長幅度。Cayenne 在台灣蟬聯保時捷最受青睞的車型，全年交車數達到1,995部，較去年成長 44%，緊跟在後的是SUV家族的另一位成員Macan，全年交車數成長27%。純電跑車Taycan以全年接單數達1,000張，並交車近600部的成績，持續在日漸競爭的市場中佔有一席之地。經典跑車 911 全車系也有著 12.5% 成長的優異表現。
台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「去年，台灣市場面臨政治與經濟不確定因素導致的諸多挑戰，例如全球供應鏈斷鏈。然而，在此動盪之中，台灣保時捷仍展現無比的韌性，克服困難達成2022年的銷售佳績。透過每位同仁、經銷商夥伴與保時捷車迷們的支持，我們持續樂觀面對未來所有可能的挑戰。」
SUV 依然是最受歡迎的車款
2022年表現最亮眼的保時捷車型仍是SUV，Cayenne總共交車 95,604部，Macan 以86,724部緊跟在第二位。911 也依舊是相當受歡迎的車款，共交付 40,410 部，較前一年度成長 5%，運動化轎跑 Panamera則是交付 34,142 部，較前一年度成長13%。
Taycan 的訂單數穩定維持高水準。全球在 2022 年全車系交車總數達 34,801部，較前一年度略降16%。主因為受到供應鏈瓶頸與零件短缺影響，兩者對純電跑車影響甚鉅。718 Boxster與718 Cayman車系則共交付了18,203 部。
Detlev von Platen 表示：「2022年在銷售方面的成績相當優秀。保時捷持續穩固地位，並在此基礎上努力向前。」
|Porsche AG 交車數量
1月-12月
2021
2022
|交車數差異
|全球
301,915
309,884
+3%
|德國
28,565
29,512
+3%
|北美
79,166
79,260
0%
|歐洲 (不含德國)
58,576
62,685
+7%
|台灣
4,022
4,611
+15%
|中國
95,671
93,286
-2%
|其他地區
35,915
40,530
+13%