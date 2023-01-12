愛鳥人士狂喜！北市動物園開辦免費「野鳥攝影聯展」

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搭配動物園丹頂鶴寶寶的出生，本次「群英飛羽世界野鳥攝影聯展」展出的88幅鳥類攝影作品中，特別規劃了一區為「鶴類」的14幅攝影作品，其中5幅係於日本拍攝、1幅是在中國大陸黑龍江省、1幅則是在臺灣拍攝到的丹頂鶴照片，另外還有「猛禽區」、「熱帶雨林鳥類區」、「瀕危物種區」等，都是群英飛羽世界野鳥攝影團隊多位熱愛鳥類的攝影師們，所拍攝到的珍稀攝影作品。展期預計從1/11（三）起至3/8（三）止，喜愛鳥類的朋友們請把握機會，在動物園遊園列車總站正對面的永續食堂，旁邊一處引導往下的樓梯進入後，即可免費參觀此次鳥類攝影聯展（動物園入園門票仍須另計）。
為了本次的鳥類攝影聯展，群英飛羽世界野鳥攝影團隊也特別安排在2月12日（日）下午15:40-17:00，於臺北市立動物園演講廳(即本次展覽旁)，辦理1場「猛禽大小事」演講分享，有興趣的朋友們也歡迎一同來聆聽，認識臺灣常見的猛禽。
今、明（12）兩天，釧路市市長偕同釧路市自然保育觀光推廣團隊來訪，進行觀光及自然保育交流，歡迎大家明天（1/12）在丹頂鶴展場外，一同探索日本北海道的觀光宣導，並參與「鶴」新春春聯繪製活動迎新年。農曆春節即將到來，動物園的寒假營隊也準備開跑！全新的「烏飛兔來-狡兔三窟營」將於2/2（四）、2/4（六）辦理，1/13（五）上午10點起開放報名，詳情請至活動官網查詢。（編輯：李惠婷）