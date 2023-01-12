大學學測明登場　考生務必攜帶證件、答題卷簽名

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大考中心表示，各考（分）區於考試當日上午7點半開始查驗身分入場、考生與試務人員全面配戴口罩、不開放家長與親友陪考，確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案可應考，須上網自主填報，考生若未主動填報、告知不實，情節重大者，以取消考試資格論處。
台灣大學教務處註冊組長李宏森提醒，考生在今天晚上12點前發現確診，應向大考中心通報，若是明天早上才發現，則是前往原考場，並在考場門口進行通報，就會於原考場安排防疫試場進行考試，與一般考生作隔離。
大考中心指出，常見考生違反試場規則的情形，在入場應試部分，主要為未攜帶應試有效證件正本，特別提醒，全民健康保險卡需要附照片才是有效證件，學生證無論有沒有照片，都是無效證件。若未攜帶入場識別證，經試務人員確認身分後可予補發；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生儘快通知親友補送，以免因當節考試結束前未送達而被扣減成績。
常見違規情形還包括，行動電話未完全關機或攜帶入場物品發出聲響，以及攜帶不可入座之物品（具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算等功能物品）；在答題卷上作任何與答案無關之文字符號，以及考試結束鈴響畢後仍繼續作答。
另外，去年學測首度改為新式答案卷且「卷卡合一」，有5766卷次忘記簽名。大考中心今年新增措施，監試人員逐桌巡視時若發現考生未簽名，會以小卡提醒。
李宏森表示，今年大考中心一共有4道程序提醒考生要簽名，一處是試場門口有標示，第二處是講台上也有提醒標誌，第三處是核對考生身分資料的背板有提醒，最後則是監試人員巡視時，會在核對身分時以提醒小卡向考生提醒，以降低干擾。
大考中心再次提醒，考生應於答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，否則將被扣減該節成績1級分。
大考中心表示，本次考試開放考生於試場內原座位休息、溫書及用餐，惟各節考試開始前考生須依監試人員指示暫時離場，以利試題及答題卷等相關試務準備。
一般考（分）區一般試場考生可外出用餐，如為親友送餐或由集報單位考生服務隊代訂餐盒並於考（分）區內用餐者，一律在原試場原座位用餐，不可至集報單位考生服務隊休息處以避免群聚。確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生中午用餐由考（分）區代訂便當，一律於試場內原座位用餐，並使用用餐隔板。