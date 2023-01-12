▲ Ionex 綠牌電動車暢銷開紅盤 天母比莉廣告首播開打

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Ionex 光陽電動車在「全面佈局」新車發表會推出四大車系、六種車款深受消費者喜愛，搭配超過2,000座換電站的快速建設進度，也讓Ionex 在2022年11、12月銷售創下前所未有的好成績，市佔率從10月的5.97%、11月11.73% 到12月的18.34%，一路跳躍式成長，整年銷量更以141台的差距緊咬第二名的宏佳騰，同時以猛烈的成長持續瓜分同業的市佔，觀察到2022年電車市場前三品牌在這兩年來的市佔走勢，Gogoro自2021年的78.7%下降至2022年的73.9%；宏佳騰自2021年的9.2%下降至7.3%；只有Ionex自2021年的3.1%倍數上升至7.2%，聲勢銳不可擋！時序再來到2023年，開春至今已超過10天，根據銷售資料顯示，Ionex光陽電動車的市佔已來到30.2% (根據監理站領牌資料，統計至1月10日止)，銷售數字成長曲線陡峭，市佔率有望再創新高！光陽集團董事長柯勝峯也表示：「Ionex 以最符合人性的電車哲學得到許多消費者的支持，在2022年得到了不錯的階段性成績，我們也邀請時尚天母比莉姐成為i-One Air的代言人，希望讓不同年齡層的時尚消費者們，都能更認識Ionex 光陽電動車；Ionex團隊也會持續努力，在2023年全力衝刺、目標2024年奪下冠軍，回應消費者的支持與期待。」
輕巧靈活不必說！比莉代言時尚電動機車 Ionex i-One Air 最佳比例讓她愛不釋手！
作為「時尚天母」比莉唯一首選的時尚單品，綠牌電動車Ionex i-One Air在發表會首次亮相時，便深得站台嘉賓比莉姐的喜愛，今(12)日Ionex也正式宣布邀請比莉作為Ionex i-One Air代言人，輕巧演繹「最佳比例」的時尚綠牌電動機車i-One Air！比莉姐表示她平時就很關心環保議題，出門都會自備環保杯，很開心可以成為電動機車的代言人，一起對環境友好盡一份心力，更不用說車款還是讓她一見鍾情的Ionex i-One Air。風趣可愛的比莉姊更為了Ionex 光陽電動車，睽違多年華麗再現廣告拍攝現場，儘管拍攝當天工作到很晚，但比莉依然活力滿滿、電力全開，還幽默表示Ionex 因為連電池設計都很好看，提在手上就像拎個「時尚包」一樣，甚至再次向工作團隊敲碗「豹紋款」設計，對i-One Air的喜愛之情溢於言表，也推薦消費者不必再猶豫，馬上下訂！
Ionex 光陽電動車「保證補」搶開春市場！綠牌電動車i-One Air最佳選擇適合所有族群！
許多消費者會趁著新年汰舊換新，機車也要換新！因政府尚未公布2023年對於電動機車的相關補助，導致很多想購車的民眾仍處於觀望態度，但是別擔心！Ionex 光陽電動車持續聆聽市場聲音，以「最符合人性的電車哲學」推出最暖心的促購方案「不必倒數，差額保證補！」即日起，只要在各地方環保局公告2023年補助金額前購入Ionex 光陽電動車，若補助金額低於2022年，差額就會由Ionex 保證補！
Ionex 光陽電動車最輕巧靈活的i-One Air不僅只有79公斤的輕量車重，座高更降低至73.8cm，讓女性或身材較嬌小的消費者都能輕鬆出行，時尚的撞色設計與優雅的車身線條也讓比莉姐大讚「太漂亮了！」Ionex i-One雖為綠牌車款，但經過光陽專業的造車底蘊調校後，單顆電池的i-One Air 極速達50km/h，最高續航力可達97公里。「一鍵倒車」功能的便利性更是超出代言人比莉想像，大力讚賞對女性而言非常方便，而這樣的新科技也讓不同年齡層的車主們都能輕易上手。為回饋廣大消費者，Ionex光陽電動車宣佈：凡購買Ionex i-One Air都會版享有的「12個月免費騎到飽」優惠活動 (市值9,588元) 再延長一季，邀請全台消費者別再猶豫，即刻預約賞車！