BOSCH Flex IH感應爐超進化　加熱速度碾壓傳統瓦斯爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
不同於過往以九段為主要設計的感應爐，內建「17段溫度設定」，一鍵即可自由調整到所需精準火候。除此之外，更可同時運用四口爐的特色，一次烹調不同料理。沒有明火的設計，讓羅偉洲也大感意外，因過往會擔心感應爐的加熱效率不如傳統，無法製作大火快炒料理，但是實際使用後發現，不僅加熱傳導效率更快，有些料理甚至能在冷鍋時就直接放食材，不需多花時間等待熱鍋，大大地加快了料理的速度。
BOSCH Flex IH智慧感應爐也配置了多項智慧功能，像是可以吸附在鍋具上的無線「PrefectCook溫度感應器」，感應器就會自動探測鍋具溫度與調節感應爐火力，確保烹煮過程恆溫受熱，保持食材最佳口感，防止加熱過度。
而「PefectFry煎煮感應」預設的五種溫度設計，從煨煮到各溫段煎煮，依據食材類別料理。搭配「烹調輔助功能」，使用者在彩色操控面板上選定菜色後，由感應爐便能精準設置建議溫度並顯示建議烹調時間，結合Home Connect智慧連網，網羅70種各國料理，使用者只需一指點選並透過Home Connect內建火力指引傳送最佳烹調溫度與建議時間，對於廚房新手更加友善。功能強悍，售價相對也較為高貴，從72000~98000元不等。▲BOSCH新款的Flex IH智慧感應爐，可以同時支援4口爐同時烹煮。(圖／官方提供)▲結合Home Connect智慧連網，網羅70種各國料理，使用者只需一指點選並透過Home Connect內建火力指引傳送最佳烹調溫度與建議時間。(圖／記者周淑萍攝)