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BOSCH Flex IH感應爐超進化　加熱速度碾壓傳統瓦斯爐

▲BOSCH首次與S&W TW旗下高空景觀餐廳Sea To Sky合作，並邀請行政主廚羅偉洲實際體驗新款Flex IH智慧感應爐。(圖／記者周淑萍攝)
▲BOSCH首次與S&W TW旗下高空景觀餐廳Sea To Sky合作，並邀請行政主廚羅偉洲實際體驗新款Flex IH智慧感應爐。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

農曆年前不少人會除舊佈新，替家裡進行翻新，如果有計畫要翻新家裡的廚房、爐具，可以考慮BOSCH新款的Flex IH智慧感應爐，擁有「瞬間效能」、「精準溫控」、「彈性烹飪」三大核心性能，7,400W大火力，加熱效率經BOSCH內部實測僅需一般瓦斯爐的一半時間，相當快速，且FlexZone彈性烹調區，適用全尺寸鍋具，不論是16cm～37cm鍋具都可使用，售價從72000~98000元不等。

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BOSCH首次與S&W TW旗下高空景觀餐廳Sea To Sky合作，並邀請行政主廚羅偉洲William  Lo實際體驗新款Flex IH智慧感應爐。羅偉洲笑說：「開始使用後就離不開了！」該款爐具在細節上達到專業料理的需求，分享了3大優勢，像是MoveMode位移功能可以根據使用者習慣，設定爐面前中後不同火力，只需移動鍋具就能達到不同的火候效果；另外，Setting Transfer移轉設定按下一鍵，在移動加熱的料理時，溫度就會自動跟著一起移動，不需重新做設定；同時還可以透過PerfectCook溫度感應器精準拿捏油溫。

不同於過往以九段為主要設計的感應爐，內建「17段溫度設定」，一鍵即可自由調整到所需精準火候。除此之外，更可同時運用四口爐的特色，一次烹調不同料理。沒有明火的設計，讓羅偉洲也大感意外，因過往會擔心感應爐的加熱效率不如傳統，無法製作大火快炒料理，但是實際使用後發現，不僅加熱傳導效率更快，有些料理甚至能在冷鍋時就直接放食材，不需多花時間等待熱鍋，大大地加快了料理的速度。

BOSCH Flex IH智慧感應爐也配置了多項智慧功能，像是可以吸附在鍋具上的無線「PrefectCook溫度感應器」，感應器就會自動探測鍋具溫度與調節感應爐火力，確保烹煮過程恆溫受熱，保持食材最佳口感，防止加熱過度。

而「PefectFry煎煮感應」預設的五種溫度設計，從煨煮到各溫段煎煮，依據食材類別料理。搭配「烹調輔助功能」，使用者在彩色操控面板上選定菜色後，由感應爐便能精準設置建議溫度並顯示建議烹調時間，結合Home Connect智慧連網，網羅70種各國料理，使用者只需一指點選並透過Home Connect內建火力指引傳送最佳烹調溫度與建議時間，對於廚房新手更加友善。功能強悍，售價相對也較為高貴，從72000~98000元不等。▲BOSCH新款的Flex IH智慧感應爐。(圖／官方提供)▲BOSCH新款的Flex IH智慧感應爐，可以同時支援4口爐同時烹煮。(圖／官方提供)▲BOSCH新款的Flex IH智慧感應爐。(圖／記者周淑萍攝)▲結合Home Connect智慧連網，網羅70種各國料理，使用者只需一指點選並透過Home Connect內建火力指引傳送最佳烹調溫度與建議時間。(圖／記者周淑萍攝)

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