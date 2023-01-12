馬來西亞觀光局率團來台　辦推介會與業者交流

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高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑指出，感謝馬來西亞觀光局來台的第一站就是選擇高雄，因為馬來西亞與高雄一樣熱情，希望未來雙方的合作越來越緊密。
會中，Manoharan Periasamy特別邀請高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑前往馬國踩線，藉以加強馬、台間觀光旅遊的交流及互利。他並介紹了目前適合國人全家旅遊的新亮點，像是蘭卡威、迪沙魯及檳城等。
Manoharan Periasamy指出，自從2022年4月國境重啟後，馬來西亞在2022年迎來了超過700萬名國際旅客。因此對於2023年能達成更高的數字抱持樂觀態度，目標是迎接1560萬名國外旅客，並帶進476億馬幣旅遊收入。
Manoharan Periasamy說明，「馬來西亞－我的第二家園(MM2H)」是馬來西亞聯邦政府所提倡的一項計劃，旨在吸引符合條件的外國人申請5年期可更新通行許可證及多次入境簽證。多虧於MM2H計劃實施及友好的長期逗留政策，台灣旅客可以在馬來西亞享受奢華的生活。
Manoharan Periasamy指出，台灣仍然是馬來西亞的重要市場，目前每週有59個航班從台灣飛往馬來西亞，包含馬來西亞航空、亞洲航空、全亞洲航空、巴澤航空、長榮航空、中華航空和星宇航空。期望透過推介會，提升台灣旅客對於馬來西亞的熟悉度，作為疫後旅遊理想及安心的渡假勝地。