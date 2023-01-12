華燈團隊端新劇 Lulu擁吻林柏宏：《此時此刻》情不自禁
《華燈初上》原創班底即將推出最新非典型愛情影集《此時此刻》，首波預告今（12日）正式曝光，預告裡短短畫面已經讓戲迷喊話超期待，其中Lulu黃路梓茵更有泳池的清涼尺度戲，她坦言很緊張：「是我第一次真正完整演出戲劇，這次吻戲是在泳池旁，當天天氣很好、景色很美，就情不自禁帶著感覺地親吻下去。」而片中林柏宏看似周旋在多名女子之間，感情動向成謎，他語帶保留說：「這部劇挑戰就是，要讓觀眾理解他為何在愛情中有這樣的狀態。」
記者楊慧玲/綜合報導
《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷，邀來金鐘編劇杜政哲執筆，集結總導演連奕琦，由王淨、朱軒洋、宋芸樺、林柏宏、林哲熹、曾敬驊、郭雪芙、劉俊謙、Lulu黃路梓茵、張軒睿、楊銘威、劉品言、修杰楷等擔綱演出，夢幻組合掀起網路熱議。王淨透露劇中最大的挑戰是戴假髮，笑說「太習慣短髮造型，看到自己戴假髮覺得很像男扮女裝。」而預告片段也帶出王淨與朱軒洋的曖昧關係，朱軒洋直言：「角色很貼近生活，演出時我們知道彼此在幹嘛，互相成長、一起往前。」
百聿數碼執行副總洪任中表示，《華燈初上》後，想做一部不僅能夠溫暖人心，更要能代表我們「生活的時代」的愛情作品。總製作人戴天易表示：「世界各地因疫情被迫停下腳步，但愛情在我們的生活中從未停止。我們定調為『非典型』的都會愛情，我們不直白地說『愛』，而是利用生活中的每個『當下』及生活細節的累積，來表達角色情感的流動。」
《此時此刻》劇情描述，2020年一場意料之外的疫情，世界被迫停下腳步。疫情限制了人類移動的距離，但在這個當下，卻也面對了許多生命的無常，人們開始重新審視自己和家人、朋友的關係。而新型態的戀愛實境秀節目「噢！新房客」因此誕生。總導演連奕琦表示：「10個單元角色都是一時之選，相當感謝每一位演員的精彩演出。」編劇杜政哲則說：「這是一部主述疫情期間的戀愛故事，疫情讓我們失去了很多，希望這部戲可以療癒大家的心。」