雲豹能源攜手永豐銀　邁入綠電2.0

過往發電業者所發之綠電多以躉售模式售電予台電，其發電案場之融資銀行毋須考慮售電對象之信用評等，而從2022年起整體綠電需求遽升，如用電大戶、供應鏈廠商等企業存在綠電採購需求，發電業者除了將綠電躉售台電外，亦可選擇將綠電售予售電業。此時，若透過售電業將綠電出售給台電以外的對象，如何確保電費收付款之金流安全、避免資金挪動，成為綠電轉供交易之重要考量。
天能綠電主要負責整合母公司雲豹能源、以及再生能源發電業者所開發之綠電，並進行轉供售電，除提供用電企業多樣化的再生能源選擇，打造發電售電一條龍能源服務，也助發電業者轉供交易，提升案場發電收益。
從2021年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約用電企業之用電場所近百處。售電簽約年限不乏有2年、5年、10年甚至20年，所簽約之購售電客戶有美光半導體、電動機車大廠GOGORO及玉山銀行等企業，轉供總度數超過8億度綠電，超過台灣2021年整體綠電轉供量7.5億度。目前天能綠電簽約合作簽約供電之案場累計超過100MW。此次，天能綠電透過與永豐銀行合作之電費信託機制，將有助於天能綠電與發電業者之供電合作，降低綠電交易金流風險。
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天能綠電在母公司雲豹能源提供其充足的多元綠電供應下，協助各領域企業綠電轉供，並持續提供更完善及更充足的購售電服務，透過綠電電費信託機制，不僅滿足綠電用戶的需求，同時降低發電業對於電費收入之風險，為綠電用戶及發電業者創造雙贏格局。