大立光2022年獲利年增21% 每股賺169.47元
光學鏡頭大廠大立光今（12）日公布2022年第4季單季營收143.9億元，季增6.7%、年增10%。毛利率55.8%，稅後盈餘40.17億元，EPS 30.1元，低於第3季的61.01元。累計2022年全年稅後淨利226.19億元，年增21.14%，每股盈餘169.47元。展望未來，執行長林恩平表示「市場需求不好，沒有看到樂觀的廠商」。
記者許家禎／台北報導
大立光去年第4季營收143.9億元，季增6.77%、年增10.25%。毛利率55.85%與去年同期持平。營益率47.04%，季增5.83個百分點、年增1.24個百分點。至於單季稅後淨利40.18億元，季減50.66%、年減21.77%，每股盈餘30.1元，為6季以來的新低。
大立光2022年全年營收476.75億元，年增1.52%。毛利率54.7%，年減5.24%；營益率42.72%，年減6.57%；稅後淨利226.19億元，年增21.14%，每股盈餘169.47元。
大立光指出，2022年鏡頭出貨量比重分別是20M(百萬畫素)以上產品占10到20%，10M以上產品占50到60%，8M產品占0到10%，其他產品約占30到40%。
大立光執行長林恩平指出，目前從客戶端需求看到，全球手機廠普遍都非常悲觀，即使中國解封後，廠商也不覺得樂觀，市場庫存嚴重，主要是整體經濟動能疲弱。他預期1月客戶動能會低於12月，2月比1月更差。