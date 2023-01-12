網球／大坂直美宣布懷孕　將暫別網壇到2024年

陳彥博新挑戰！　備戰加拿大育空700公里極地橫越賽

▲陳彥博分享最新心情。官方提供
▲陳彥博分享最新心情。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

極地超馬運動員陳彥博今年再度挑戰被評為全世界最艱難的極地賽事，同時也是賽事經驗中最痛苦的加拿大育空700公里極地橫越賽，並公布2023年賽事計畫，日前他分享自己十年前、後的心境成長與體悟，與黑色超跑451公里環台訓練的備賽歷程故事，陳彥博預計元月26日出發先適應環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
10年前的2013年2月，27歲的陳彥博，完成世界七大洲八大站超級馬拉松最後也是最艱難的一站，加拿大育空700公里極地橫越賽；在限時13日完成的賽事中，克服日夜溫差40度、最低零下50度的酷寒，孤身一人背負40公斤雪橇，以10天12小時時間完成挑戰，並獲得該屆賽事第三名，亦成為亞洲首位完賽選手，這10年尚未有亞洲選手完賽。

雖靠著意志力完賽取得佳績，但陳彥博心裡並不踏實，賽事中因經驗不足掉進冰河、睡眠與進食量不足造成的幻覺幻聽，賽後因過度使用肌肉的韌帶發炎水腫、免疫力下降出現帶狀泡疹、甚至出現創傷後壓力症候群等，這700公里的賽事對10年前的陳彥博來說，只剩下意志力與痛苦的互相對抗，沒有餘力打開感官、感受賽事的環境變化，在獨行中認真面對並意識自己的不足，也因為這樣留下小小的遺憾。

2022年疫後，國際邊境管制陸續鬆綁，陳彥博冒險計畫持續進行，除六月完成Ultra X 斯洛維尼亞250km世界超馬錦標賽並獲得第三名，亦著手再次準備挑戰10年前的育空700公里極地橫越賽，並於11月中開啟「黑色超跑」環台訓練--以改裝雪橇模擬極地橫越路況，一路台北到高雄、太魯閣到武嶺共451公里訓練。

「黑色超跑」環台訓練目的，主係讓身體適應拖拉雪橇狀態下的肌肉使用部位，並準備調整合適的裝備、擬定補給與賽事應對策略。訓練途中陳彥博共磨壞3雙鞋、掉5片指甲、體重下降4.5公斤；也在路途中接收到許多線上應援、自主補給、路口交管、加油吶喊與共跑朋友的祝福打氣，更重新認識、感受台灣人的溫度與熱情，願意不分彼此、不計回報在彥博夢想路上給予支持及鼓勵。

陳彥博預計1月26日出發前往加拿大，進行賽前移地訓練與準備，育空700公里極地橫越賽事將正式於2/4 -2/17展開，相關動態請關注官方粉絲專頁；GPS LIVE賽事即時追蹤位置，回國後亦陸續安排MDS摩洛哥撒哈拉沙漠250km超馬賽(四月)、義大利超馬賽(九月)等作為目標賽事。

「台灣隊長」回來了　陳柏良分享中甲甘苦談

羽球／遭低種子逆襲　周天成直落二出局

羽球／直落二拍落中國韓悅　戴資穎晉級八強

羽球／白馭珀16強止步　生涯對戰中國王祉怡全敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀