陳彥博新挑戰！　備戰加拿大育空700公里極地橫越賽

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雖靠著意志力完賽取得佳績，但陳彥博心裡並不踏實，賽事中因經驗不足掉進冰河、睡眠與進食量不足造成的幻覺幻聽，賽後因過度使用肌肉的韌帶發炎水腫、免疫力下降出現帶狀泡疹、甚至出現創傷後壓力症候群等，這700公里的賽事對10年前的陳彥博來說，只剩下意志力與痛苦的互相對抗，沒有餘力打開感官、感受賽事的環境變化，在獨行中認真面對並意識自己的不足，也因為這樣留下小小的遺憾。
2022年疫後，國際邊境管制陸續鬆綁，陳彥博冒險計畫持續進行，除六月完成Ultra X 斯洛維尼亞250km世界超馬錦標賽並獲得第三名，亦著手再次準備挑戰10年前的育空700公里極地橫越賽，並於11月中開啟「黑色超跑」環台訓練--以改裝雪橇模擬極地橫越路況，一路台北到高雄、太魯閣到武嶺共451公里訓練。
「黑色超跑」環台訓練目的，主係讓身體適應拖拉雪橇狀態下的肌肉使用部位，並準備調整合適的裝備、擬定補給與賽事應對策略。訓練途中陳彥博共磨壞3雙鞋、掉5片指甲、體重下降4.5公斤；也在路途中接收到許多線上應援、自主補給、路口交管、加油吶喊與共跑朋友的祝福打氣，更重新認識、感受台灣人的溫度與熱情，願意不分彼此、不計回報在彥博夢想路上給予支持及鼓勵。
陳彥博預計1月26日出發前往加拿大，進行賽前移地訓練與準備，育空700公里極地橫越賽事將正式於2/4 -2/17展開，相關動態請關注官方粉絲專頁；GPS LIVE賽事即時追蹤位置，回國後亦陸續安排MDS摩洛哥撒哈拉沙漠250km超馬賽(四月)、義大利超馬賽(九月)等作為目標賽事。