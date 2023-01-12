美軍售「火山布雷系統」惹議　陸軍3點聲明澄清

美國國防部上（12）月底宣布軍售台灣「火山機動布雷系統」，目前已經進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。不過，媒體與網路質疑布雷系統有誤傷平民、面臨消失性商源疑慮，陸軍司令部今（12）日澄清表示，布雷系統為美軍現役武器，並將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任的運用此項裝備。
記者呂炯昌／台北報導
陸軍司令部澄明表示，陸軍因應敵情威脅與防衛作戰需求，於民國107年（2018）啟動「火山布雷系統」採購規劃，係用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，該系統具備「布設面積廣」、「作業時間短」及「裝甲防護能力」等特性，可大幅縮減作業人力及時間，肆應戰場狀況，阻滯敵兩棲載具快速登陸行動，爭取最大成功公算。
陸軍指出，目前國際使用布雷系統計有美國、英國、法國、德國、義大利及韓國等國家，陸軍本次對美採購之「火山布雷系統」為全新美軍現役裝備，屬反戰（甲）車輛地雷，打擊目標為敵裝甲車輛，非人員殺傷性地雷，且為金屬製品，並具定時自毀功能，在作戰時，採計畫性布設，以雷區標示方式，可避免我軍及民眾誤觸，亦便於戰後清除。
陸軍表示，近期外界部分觀點及解讀，徒增民眾誤解，對全民同心防衛家園，並無益處，陸軍司令部強調，採購布雷系統符合國內及國際相關法規，在獲裝後，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任的運用此項裝備，嚇阻敵軍侵犯，籲請國人共同支持。