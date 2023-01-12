全場嗆高嘉瑜　賴清德：大家很熱情、代表沒有放棄民進黨

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在聆聽黨員的發言後，賴清德表示，雖然很不願意看到，但1126選舉結果，大家一定要接受，也希望在失敗當中得到教訓、找到力量，重整旗鼓、重新出發。
他說，自己從新北市出發，一路到全台灣舉辦政見會，「今天大家來到這裡，願意批評我們，代表大家沒有放棄未來跟民進黨一起打拚的機會」，賴清德感謝大家熱情、有力批評，隨後帶領在場的議員，以及到場的立委向眾人鞠躬，也喊話眾人，替參選台北市長落敗、沒有到場的陳時中鼓勵。
賴清德說，民進黨的意識就是為台灣打拚，過往民進黨致力促成台灣民主發展，大家都覺得很驕傲，現在新的使命就是要守護台灣，自己未來擔任黨主席，一定會嚴格執行黨紀。
賴清德說，自己從基層出身，經歷多次選舉，知道基層的重要性，民進黨在基層的經營要更加強；他也表示，自己會帶領民進黨一步一步努力，重新找回大家對民進黨的支持。
吳思瑤表示，可能因為擔任公職、擁有權力久了，習慣人民聽自己講話，這次敗選大家反省，應該要多聽人民講話，這就是為甚麼賴清德到每一個縣市座談，要找回當初跟所有基層黨員一起打拚的情形。
吳思瑤也向現場黨員抱歉，她說，自己在去年選舉時擔任時任台北市長候選人陳時中的競選總幹事，但陳時中選得不好，民進黨很深刻進行各方向檢討，在這很難過的當下，民進黨會用具體行動，重新贏回人民信任。
何志偉發言時，則也遭到零星民眾嗆聲，他表示，自己把今天大家的意見都記錄下來，也回應台下黨員表示，自己絕對沒有要行政院長蘇貞昌下台。