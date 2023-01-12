吳夢夢「無罩搭地鐵」被罵影響市容！吐真實感受嗆爆酸民
台灣暗黑女星吳夢夢，致力發展台灣成人展業，近日，吳夢夢就趁著疫情趨緩之際與男友出國旅遊，而個性大膽奔放的她，也跟上現今正夯的「無罩」風潮，卻被當地網友批評「影響香港市容」。對此，吳夢夢則回應：「一般男性很難理解！」
娛樂中心/綜合報導
吳夢夢10日在個人YouTube頻道上傳新影片，「香港地鐵初體驗，No Bra」，意指在沒有穿胸罩內衣的情況下搭乘地鐵，只見吳夢夢的穿著非常簡單，高領的白色上衣，常見的藍色牛仔褲，就跟普通人一樣穿梭在人群中。
影片雖然獲得許多粉絲讚賞，卻也引發另一派網友的批評，其中就有香港網友痛罵：「不要影響香港市容，不戴胸圍露點走街吸引途人眼光，簡直不知所謂。」對此，吳夢夢也親自回應：「其實不是為了拍片而不穿，而是我日常就沒有在穿。」
吳夢夢直言，「胸罩很勒、難呼吸、不適，我猜一般男性很難理解，我的內衣作用都是當作戲服，為了拍照片、影片而買的。」底下網友們也紛紛力挺，「我還以為香港只有口罩令，何時開始多了一條胸罩令？」、「愛看又愛罵，什麼年代，思想還這麼落後，可不可悲」、「你禿頭不戴帽子我覺得很噁心，我可以說你影響市容嗎？」（編輯：詹鎰睿）