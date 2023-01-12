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高雄格鬥賽鬧人命！選手搶救5天仍不治　母悲痛提3質疑

▲高雄格鬥賽傳憾事，林姓選手賽後倒地昏迷，搶救五天仍因腦部重創宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲高雄格鬥賽傳憾事，林姓選手賽後倒地昏迷，搶救五天仍因腦部重創宣告不治。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

高雄市左營區一家武館，本（1）月7號舉辦技擊賽事，一位30歲林姓選手在和25歲白姓比完賽後，突然倒地失去意識，腦部重創送醫搶救5天，不幸在昨晚20時10分宣告不治，檢方今（12）日下午進行相驗釐清死因，林母到場悲痛喊「兒子死得太冤枉了」，並提出3點質疑，希望司法能幫討回公道。

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據了解，該主辦單位之前就已多次標榜「熱血精彩的拳擊、踢拳、綜合格鬥」的賽事，不料如今傳出人命意外，檢方下午至屏東殯儀館進行相驗，林母無法接受，今日在場悲痛表示「我一個單親媽媽，就只生這麼一個兒子，對方就這樣奪走我兒子的性命」，場面相當哀戚。

林母指出，兒子國中時有學拳，但已經脫離20幾年都沒打了，也不知道這次怎麼會參加比賽，之前看他比賽都會戴頭盔、會有防護，但沒想道這次的賽事「這麼暴力、這麼危險」，並針對場地是否合法、裁判是否專業有證照、是否有涉及簽賭問題提出三點質疑，現在會先以處理兒子後事為主，希望司法還她和兒子一個公道。

檢方今日下午進行相驗釐清死因，並依過失傷害致死罪嫌將白姓選手、主辦方2人邱及莊男2人，和場地負責人陳男共4人函送橋頭地檢署法辦。（編輯：林莞茜）

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