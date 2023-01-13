內幕／蔡英文屢站上第一線　屬意「執行長」型閣揆

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內閣改組一事已箭在弦上，而此時出身學界，在黨內德高望重，又是派系間最大公約數的前副總統陳建仁便浮上檯面。至於行政院副院長與總統府秘書長職位，桃園市前市長鄭文燦積極爭取副閣揆一職，而正國會掌門人林佳龍則向總統表達不接任部會首長，應栽培尚未有中央行政經歷的潘孟安與林右昌，對於副閣揆與府秘書長則不會排斥。
有黨內人士認為，從總統蔡英文近日來的動作便可嗅出端倪，從親自召開記者會說明兵役延長、宣布超徵稅收全民共享，到總統府秘書長黃重諺日前受訪時所出示的照片，照片中蔡英文蹲在地上與軍方將領字句斟酌修改，種種跡象都可看出，在敗選過後總統決定要站上第一線，證明自己沒有跛腳，也意味著要找個貫徹意志的「執行長」，而非作風強勢的閣揆。
該人士指出，總統在在顯示事必躬親，若蘇貞昌要留任必須調整心態跟角色，但總統個性不到最後一刻不會出牌。也提到當初時任行政院長的賴清德，因2018年民進黨大敗，同樣在開票當晚請辭被慰留，最後為政局穩定，完成立法院審議預算與法案便隨即內閣總辭，這代表若要走誰也留不住，但蘇貞昌從未提起，似乎也被解讀是為爭取留任，給總統空間。
另有知情人士表示，稅收超徵的議題一周內便鋪天蓋地而來，總統蔡英文必然從國家角度去思考，認為發放現金無助於經濟帶動，又擔心被解讀為敗選就發錢，態度始終保守，但蘇貞昌出生基層，思考方向不同，認為要適時調整並順意民意去做，當民意炎上，若不發現金，對執政黨同樣傷害，最後當然是在總統同意下發放現金，但過程中兩人溝通有落差，也不如以往順暢，多次都是透過政院政委羅秉成居中確認訊息。
而相隔745天，蔡英文日前在總統府宣布兵役延長，並開放媒體提問，記者會上國內外媒體齊聚，發問題目多達39題，記者會歷時約2小時，有媒體問及副總統賴清德是否為2024的總統接班人選，蔡英文不加思索說「我覺得他是」，反觀要回答蘇貞昌是否留任時，蔡英文卻稱「今天你們要報導的已經夠多了。」
蘇貞昌縱橫宦海數十載、老謀深算，政治動作都看在眼裡，蔡英文膝反射式地認可賴清德，卻不願在媒體前「消毒」內閣改組風風雨雨，不免感到心灰意冷，關係自然也不若以往，萌生「不如歸去」的念頭，而究竟閣揆換或不換，在立院結束中央總預算案審議後也將塵埃落定。