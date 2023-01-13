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美國通膨指數連6降！美股雖漲、物價壓力仍存在

▲美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增6.5%，連續第6個月下滑，也創下1年多以來的新低，並連帶激勵美股表現。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增6.5%，連續第6個月下滑，也創下1年多以來的新低，並連帶激勵美股表現。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國官方最新數據顯示，美國去年12月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI，普遍用來觀察一國通膨之指標）年增6.5%，連續第6個月下滑，也創下1年多以來的新低，並連帶激勵美股表現。只不過通貨膨脹雖然看似降溫，但部分物價壓力仍然存在。

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綜合外媒報導，美國勞工部12日公布去年12月消費者物價指數，年增6.5%，低於去年11月的7.1%，也比去年6月創40年來新高的9.1%還低；若剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率也從去年11月的6%，放緩至5.7%，2者皆符合市場預期。

此外，相關數據也強化市場對美國聯準會（Fed）或將進一步放緩升息步調的預期，並將影響聯準會2月利率決策會議時的升息幅度。

通膨降溫，激勵美股主要指數收高，12日收盤，道瓊工業指數上漲216.96點或0.64%，以34189.97點作收；標準普爾500指數上漲13.56點或0.34%，收3983.17點；科技股那斯達克指數揚升69.44點或0.64%，收11001.11點；費城半導體指數上揚34.29點或1.24%，收2789.65點。

然而，有外媒引述美國聯邦準備銀行體系內的專家，如聖路易斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）行長布拉德（James Bullard）分析指，美國最新通膨數據固然鼓舞人心，但仍遠高於2%的目標，提醒聯準會仍應提高利率水平至一定程度，並保持高利率環境一段時間，才能有效抑制通膨。

美國里奇蒙聯邦準備銀行行長（Federal Reserve Bank of Richmond）巴爾金（Thomas Barkin）也認為，美國通膨依然偏高，雖然不須像去年一樣激進升息，但聯準會仍需收緊貨幣政策，直言過去數月的通膨數據固然是朝正確方向邁進，仍應謹慎看待，儘管平均值有下降，但中位數仍處於高位。

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