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拜登「文件門」連環爆！分析：恐影響2024大選

▲美國現任總統拜登近日爆出「文件門」爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國現任總統拜登近日爆出「文件門」爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國現任總統拜登（Joe Biden）近日爆出「文件門」，他於歐巴馬（Barack Obama）時代擔任其副總統的機密文件，接連在他以前使用的智庫辦公室，甚至是他位於德拉瓦州的住家被搜出，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已指派私人律師暨前政府檢察官赫爾（Robert Hur）為獨立特別檢察官，專門調查拜登是否涉及不當處理機密文件。有分析指，此事不排除會對拜登競選2024造成影響。

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綜合《新聞周刊》（Newsweek）、美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，隨著獨立特別檢察官被任命，情況已提升到另一個層次，政治戰略家克林克（Matt Klink）受訪時表示，任命特別檢察官一事，對任何現任總統來說都不是好消息，雖然目前看來還不至於直接影響2024年的大選，但特別檢察官的調查一旦啟動，後續就會有越來越多細節被挖出，在調查結果尚不明朗的情況下，很難確定拜登要如何展開2024年的競選活動。

▲美國司法部長賈蘭德已指派獨立特別檢察官調查此案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國司法部長賈蘭德已指派獨立特別檢察官調查此案。（圖／美聯社／達志影像）
而且，調查時間越長，對拜登造成的政治損害可能就會越大，並變相鼓勵其他民主黨人投身2024、挑戰拜登，更別提還有來自共和黨的對手。

相反的，如果此事能迅速解決，就不至於為拜登競選連任製造「不可逾越的障礙」，或是確定2024是由拜登與前總統川普（Donald Trump）的單獨對決，亦可能降低特別檢察官的調查風險，畢竟川普自己也正在面臨調查。

報導指出，雖然川普與拜登的案子有些許相似之處，但也存在關鍵差異；共通點包括都有敏感的政府資料出現在根本不應該出現的地方，差別則是在早期階段，拜登的團隊似乎比川普更願意配合調查。

不過，若是共和黨最後是由佛羅里達州州長桑蒂斯（Ron DeSantis）出線，情況就會更加棘手，甚至演變成希拉蕊（Hillary Clinton）「電郵門」（指希拉蕊擔任國務卿期間使用私人電子郵件伺服器進行官方通信之爭議，包括大量後來被國務院歸類為國家機密電郵）的翻版，如果聯邦調查人員繼續查出拜登藏有更多機密文件，不排除會比希拉蕊事件更糟。

CNN則指出，拜登最終是否會因此被起訴，取決於事實和時機，由於聯邦檢察官依規定不能起訴現任總統，因此即使赫爾近期就斷定拜登有違法事實，也不能在拜登仍入主白宮期間提出指控。

換句話說，如果赫爾的調查以某種方式拖延到2024年總統大選，而拜登輸掉選舉，那麼赫爾就可以在2025年起訴拜登，並得出拜登究竟有無違法的結論。

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