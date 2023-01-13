拜登「文件門」連環爆！分析：恐影響2024大選

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而且，調查時間越長，對拜登造成的政治損害可能就會越大，並變相鼓勵其他民主黨人投身2024、挑戰拜登，更別提還有來自共和黨的對手。
相反的，如果此事能迅速解決，就不至於為拜登競選連任製造「不可逾越的障礙」，或是確定2024是由拜登與前總統川普（Donald Trump）的單獨對決，亦可能降低特別檢察官的調查風險，畢竟川普自己也正在面臨調查。
報導指出，雖然川普與拜登的案子有些許相似之處，但也存在關鍵差異；共通點包括都有敏感的政府資料出現在根本不應該出現的地方，差別則是在早期階段，拜登的團隊似乎比川普更願意配合調查。
不過，若是共和黨最後是由佛羅里達州州長桑蒂斯（Ron DeSantis）出線，情況就會更加棘手，甚至演變成希拉蕊（Hillary Clinton）「電郵門」（指希拉蕊擔任國務卿期間使用私人電子郵件伺服器進行官方通信之爭議，包括大量後來被國務院歸類為國家機密電郵）的翻版，如果聯邦調查人員繼續查出拜登藏有更多機密文件，不排除會比希拉蕊事件更糟。
CNN則指出，拜登最終是否會因此被起訴，取決於事實和時機，由於聯邦檢察官依規定不能起訴現任總統，因此即使赫爾近期就斷定拜登有違法事實，也不能在拜登仍入主白宮期間提出指控。
換句話說，如果赫爾的調查以某種方式拖延到2024年總統大選，而拜登輸掉選舉，那麼赫爾就可以在2025年起訴拜登，並得出拜登究竟有無違法的結論。