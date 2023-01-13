印度市場專屬，Suzuki Fronx主打輕奢都會越野風格

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Suzuki Fronx車身尺寸為3,995×1,765×1,550mm，軸距為2,520mm，其中車寬及車高為了因應休旅化的車格在尺寸上略有提升，外觀上為了迎合新世代消費者的胃口，車頭造型上採用了部分Vitara的面部特徵，並導入分離式大燈及單邊三組獨立霧燈的設計，讓整體看起來更具未來感；車側部分則在輪拱及側裙處採用耐刮的塑料材質，藉以提升視覺的越野感受；車尾部分在尾窗採用類似斜背的造型以提升運動感，下方則賦予橫跨兩側的一體式LED尾燈，並在底部以大尺寸的銀色防護板作為收尾，雖然是基於Baleno所衍生而來的車型，不過在全新的外型詮釋下賦予更為現代運動化的樣貌。
內裝鋪陳在儀表台部分採用的是Two-Tone雙色配色，搭配鍛造金屬般的飾板及高光澤銀色飾條點綴，營造出多一分的豪華車室氛圍，中控台配置的是9吋觸控螢幕，並具備無線Apple CarPlay及Android Auto功能，其他像是HUD抬頭顯示器、360度環景鏡頭、無線充電板、Arkamys音響系統、後座空調出風口、6具安全氣囊這些配備都在清單之中。
動力輸出分為1.0升Boosterjet引擎搭配ISG馬達的Hybrid車型以及1.2升自然進氣兩種版本，前者最大馬力為99匹，扭力峰值為148 Nm，搭配的變速系統有5速手排或6速自排兩款，後者則可提供89匹最大馬力，扭力峰值為113 Nm，變速系統則為5速手排或5速自排兩款，目前Suzuki Fronx已開放印度消費者預訂，並計畫在4月份進入展間，未來甚至還會出口至非洲及拉丁美洲國家。