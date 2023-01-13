高嘉瑜現身賴清德政見會被嗆爆！她豪賭百萬：不會被開除
副總統賴清德昨（12）晚於北市士林舉行「向黨員報告」政見發表會，現場超過300位黨員、民眾出席，而北市立委高嘉瑜一進場就被民眾嗆聲，發言時也遭全場鼓譟、比倒讚，高呼「下台」，場面頗為尷尬。對此，財經網美胡采蘋表示，自己已經與友人打賭100萬元，認為高嘉瑜不但不會被開除黨籍，而且會贏得下一屆港湖立委席次。
編輯中心/綜合報導
高嘉瑜被自家黨員嗆聲，她現場回應「大哥大姐不要激動，身體比較重要，你們不要再生氣了，你們的聲音我都聽到，你們很有活力，就是要用這個活力支持民進黨」。至於賴清德則是呼籲黨公職，「該做的多做，不該說的少說」，如果民進黨公職，持續以錯誤的事實攻擊施政，這是不能容忍的。
對於高嘉瑜出席政見發表會被「炎上」一事，財經網美胡采蘋透露，自己跟友人打賭一百萬，「高嘉瑜不但不會被開除黨籍，而且也會贏得下一屆港湖立委席次」。
胡采蘋認為，高嘉瑜批評民進黨的聲量跟民進黨的民調成反比，「你的民調越低，就越不可能不提名她，唯一可以撲滅她的辦法就是拜託黨中央振作起來，重新拿回民意，你才有機會提別人」。
胡采蘋更在文末標註「醒醒吧現在開除她只會重創民進黨」，接著也在留言處打趣補充，「我覺得我好像發明了一個高嘉瑜悖論！」不過底下留言的網友，多數仍在持續圍剿高嘉瑜。（編輯：倪浩軒）