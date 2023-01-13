英日簽｢准入協定｣　矢板明夫：警告中國對台勿妄動

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岸田自9日起依序出訪法國、義大利、英國、加拿大和美國這5個七大工業國組織（G7）成員國，9日訪英期間與蘇納克在倫敦塔簽署「相互准入協定」，加強英日國防與安全合作，並允許雙方在彼此領土部署軍隊，讓英國對維護印太地區安全穩定貢獻一份力量。
矢板明夫指出，該協定是戰後日本與歐洲國家簽署的第一個有關國防的外交文件。1945年以後，維持了70多年的國際秩序開始重組，日本終於走出了戰敗國的陰影。一盤國際政治博弈的大棋局，正式開始了。日本和英國上一次簽署同盟協定，是在上個世紀初的1902年，當時的主要假想敵是俄羅斯和德國，締結同盟是為了防止這兩個國家在中國擴大其影響力。
矢板明夫續指，1905年，日本和俄羅斯以中國東北為戰場，打了一場大仗，如果沒有英國各種支持日本是很難撐下來的。1923年，日英同盟失效，很多研究日本外交史的學者都認為，日英同盟失效是日本走向二戰戰敗的起點。這一次日本和英國簽署的「新日英同盟」內容比較簡單，只是一些在國防問題上的初步合作而已，但它的假想敵很清楚，就是俄羅斯和中國。
矢板明夫直言：「最近俄羅斯和中國的艦隊，經常環繞日本做一些挑釁動作，引起了民主陣營的警覺。目前，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上正被打得滿地找牙，顯然不需要日本去歐洲幫忙。這個同盟，坦白講，就是英國軍隊要到印度太平洋支援日本、防止中國對外擴張。再說明白一點，就是警告中國不要對台灣輕舉妄動。」
矢板明夫說：「幾年前我們談論台海危機，大家只關注美軍是否要介入，但這兩年我們看到，日本不停地在擴軍、購買新武器、推出加強國防的新政策，其目的都是在針對中國。現在英國也加入了這個行列，民主陣營並沒有要改變現狀的意思，也不會主動攻打中國，但已表現出決心，要防止中國單方面改變現狀。希望這些動作，能夠讓習近平認清現實。」
新聞來源為Newtalk新聞
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