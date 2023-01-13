狂被質疑、索性不給？彭博：中國已3天未通報疫情數據

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報導指出，中國9日發布的數字，包括新增確診數約1萬4000例、比前1天增加逾1100例，重症病例共7557例；即使這些數字在他們取消常態性檢測後，已被認為無意義。
報導續指，中國當局迄今沒有正式通知要停止發布相關數據，雖然衛生官員上個月曾表示，在新冠病毒感染調整為「乙類乙管」之後，數據發布頻率將回歸到每月1次，不過當時並沒有說明具體調整的日期。
《彭博社》多次致電中國疾病預防控制中心和國家衛健委疾控部門，電話均未接聽。
報導也提到，近期世界衛生組織（WHO）持續呼籲中國應提供更多疫情數據，並分享傳播的毒株訊息，在中國這波「創紀錄」的感染潮裡，每日報告明顯與其他國家不一致，其他國家即使在轉為與病毒共存後，仍然會繼續統計、分享資訊。
在中國放棄大規模檢測和其他封控措施後，過去1個月的病例數字已變得不可靠，由於官方對因新冠死亡的定義過於狹隘，導致中國的數據連死亡人數也受到批評；官方聲稱自去年12月初以來死亡人數不到40人，這與中國各地各地不堪重負的殯儀館、火葬場實況形成鮮明對比。
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