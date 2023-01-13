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狂被質疑、索性不給？彭博：中國已3天未通報疫情數據

▲中國新冠疫情嚴峻，官方數據呈現的落差也遭到外界廣泛質疑。圖為北京。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情嚴峻，官方數據呈現的落差也遭到外界廣泛質疑。圖為北京。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國新冠疫情嚴峻，官方數據呈現的落差也遭到廣泛質疑，是否將疫情「蓋牌」，導致外界更無從得知中國的真實情況。有外媒踢爆，中國已連續3天沒有更新每日相關數據。

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根據《彭博社》（Bloomberg）12日報導，資訊真空正掩蓋中國疫情的真實影響，升高全球對疫情快速擴散、新變種毒株出現的擔憂，距離中國上次發布新冠每日最新感染情況已是本週一（9日）的事。

報導指出，中國9日發布的數字，包括新增確診數約1萬4000例、比前1天增加逾1100例，重症病例共7557例；即使這些數字在他們取消常態性檢測後，已被認為無意義。

報導續指，中國當局迄今沒有正式通知要停止發布相關數據，雖然衛生官員上個月曾表示，在新冠病毒感染調整為「乙類乙管」之後，數據發布頻率將回歸到每月1次，不過當時並沒有說明具體調整的日期。

《彭博社》多次致電中國疾病預防控制中心和國家衛健委疾控部門，電話均未接聽。

報導也提到，近期世界衛生組織（WHO）持續呼籲中國應提供更多疫情數據，並分享傳播的毒株訊息，在中國這波「創紀錄」的感染潮裡，每日報告明顯與其他國家不一致，其他國家即使在轉為與病毒共存後，仍然會繼續統計、分享資訊。

在中國放棄大規模檢測和其他封控措施後，過去1個月的病例數字已變得不可靠，由於官方對因新冠死亡的定義過於狹隘，導致中國的數據連死亡人數也受到批評；官方聲稱自去年12月初以來死亡人數不到40人，這與中國各地各地不堪重負的殯儀館、火葬場實況形成鮮明對比。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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