名家論壇》黃創夏／共軍攻台必敗？唯一變數是台灣人

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而美國也將損失2艘航空母艦與近20艘柏克級戰艦，日本也會損失26艘軍艦且軍事基地都受到解放軍的破壞。
很多台灣的「投降派」馬上也開始鼓吹「兵凶戰危」的胡說八道，他們只看到如果有戰爭的話，代價驚人，但他們卻沒有去看整個兵推想定，這個集合全球各國，歐美亞非各地最頂尖的國際政治和軍事戰略專家反覆推敲的兵推都不約而同的指出：這場戰爭如果發生，元凶只有一個人，就是習近平！
台灣的投降派最可笑的就是，他們永遠不敢去譴責和要求習近平不要挑釁，只會說一大堆兵凶戰危的鬼扯，因為全世界都知道如果台海有戰爭，例如2026年，那是習近平可能又要邁入第四任的時候，在第三任目前的亂象，全球預判習近平可能動武給自己轉移內部的反彈壓力，和那時台灣是誰執政根本都沒有關係，事實上，泛藍不是以為2024年侯友宜勝券在握了嗎？
而在這場兵推當中，各國也不約而同的表達了一個最大的變數：「台灣人的抵抗意志到底堅不堅實？」如果堅實的話，台灣最後可以保衛自己，擊垮侵略者，那個侵略者也會因為自己的野心，造成自己被打回石器時代的更大的代價。
但是，台灣人真的會一致保衛自己嗎？各國很擔心，而台灣內部的局面，還真的需要擔心。
坦白說，習近平還真是太不給國民黨面子了，針對「兵役延長」議題，國民黨自馬英九以降一大堆人都在高喊「票投國民黨，兩岸無戰場」；還有那個比韓國瑜更空洞的侯友宜也在呼籲台灣「不當強國（美國）的旗子」。
習近平和解放軍卻完全不給國民黨面子，就在1月8日，台北市立委補選國民黨又勝選的當口，解放軍東部戰區馬上宣布啟動在台海周邊的多軍種軍演，然後又是57架戰機加上三艘戰艦，以三面包抄台海的威脅態勢「慶賀」國民黨的三連勝！
說穿了，只要不跪下來當共產黨的奴隸，習近平和解放軍就是把不投降的人當成是「獨派」，就算是「中華民國派」在他們的眼中也只是「B型台獨」和「華獨」，只要有機會就出兵佔領台灣，完成習近平的「中華民族偉大復興」之春秋大夢。
請國民黨不要再自欺欺人了，不管是票投國民黨或是票投民進黨，兩岸都不太可能「無戰場」，除非是共產黨解體、中國徹底擺脫專政和威權，解放軍犯台的決心和準備永遠不可能放棄，兩蔣時代就是如此，未來不論是賴清德獲是國民黨幻想的新「救世主」侯友宜，以及將來可能的兩黨後起之秀，只要台灣不投降、中華民國不滅亡，兩岸不可能「沒戰場」，因為兵凶戰危的元兇只有一個人，那個人卻是國民黨不敢批評的習近平！
這個習近平越來越危險，國民黨的那些親中人物以及社會上的紅統勢力更不要再欺騙社會有「只要對談就能創造和平」的鬼話，反而鬆懈了台灣之抗敵意識以及增加盟國對台灣抗敵意志與捍衛和平的決心。
全球最重要的國際關係與戰略期刊《外交事務》前執行主編喬納森‧泰柏曼近期就寫了一篇重量級文章刊載在《外交事務》上，標題開宗明義就是「令人毛骨悚然的中國衰退」，文中細數了在中國瀕臨崩潰，經濟、金融、疫情、房地產、財政‧‧‧都已經是積重難返的危機。
喬納森‧泰柏曼特別提醒這樣的中國反而最危險，畢竟中國是一頭巨獸，正在墜崖邊緣的巨獸必定掙扎，周邊都可能受到他更粗暴的肆虐和破壞，以巨獸的超大體積和重量，就算墜入山谷，也必定是一場重大災難，地動山搖。
正因如此，全球的戰略專家和國際事務部門雖然都預估在2023年習近平不太可能有能力在這一年就發動戰爭，但未來十年都是危險期，而2026、2027和2030年是最危險的期間。
此時此刻能做的就是「和時間賽跑」，台美日和世界主流國家強化結盟和防衛能力，以絕對的實力，威懾中國不能輕舉妄動！
不過，各國的共同憂慮都是：台灣似乎不是烏克蘭，老是有一堆「隔海唱和」的謬論，展現出台灣人民反侵略的意志，似乎並沒有各國所想像的堅定。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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