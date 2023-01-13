內閣將總辭？台灣民意基金會民調：57%不滿意蘇內閣施政
民進黨九合一大選慘敗後，內閣改組風聲不斷，傳出行政院長蘇貞昌將在今（13）日立法院預定休會後立即率內閣總辭，新閣揆人選則鎖定前副總統陳建仁，搭配前桃園市長鄭文燦。根據台灣民意基金會最新民調，高達57%的受訪者不滿意蘇內閣施政，顯示蘇內閣已失去絕大多數國人的肯定和支持。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民意基金會今日發表「蘇內閣施政表現的最新民意反應」民調，當詢問「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現」結果發現：7.5%非常滿意，28.3%還算滿意，30.2%不太滿意，26.8%一點也不滿 意，7.2%沒意見、不知道、拒答。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中， 三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成七不滿意。不滿意者比滿意者多 21 個百分點;值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有 7.5%，但非常不滿意的高達 26.8%。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，蘇內閣已失去絕大多數國人 的肯定和支持；而且不滿意者遠超過滿意者，這無疑是一個嚴重的警訊。
游盈隆指出，從行政區域看，6都16縣市中，每一個地方都呈現多數公民對蘇內閣整體施政表現不滿，包括民進黨大本營的台南市和高雄市。具體地講，在台南市公民中， 三成八滿意，五成九不滿意；高雄市公民中，四成八滿意，四成九不滿意。
本次民調委託山水民意研究公司受基金會調查，訪問期間是2023年1月 9至11日三天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。