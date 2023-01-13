台積電好威！Q4獲利2959億再創高　全年獲利首度突破1兆

百元限百張！換新鈔開跑　8公股銀行全省兌換據點報你知

▲過年換新鈔新跑，今（13）日第一天一早就有民眾到台灣銀行總行搶換新鈔。（圖／記者朱永強攝，2023.1.13）
▲過年換新鈔新跑，今（13）日第一天一早就有民眾到台灣銀行總行搶換新鈔。（圖／記者朱永強攝，2023.1.13）

記者顏真真／台北報導

即將迎接金兔年到來，許多人也希望除舊佈新，連鈔票也要換新的，包括台灣銀行在內的7家公股銀行及中華郵政自今（13）日起連5個營業日開放換新鈔，一早已有不少民眾到台灣銀行總行營業部換鈔，又以百元鈔最受歡迎，每人限兌換100張，其餘面額酌量供應。台銀董事長呂桔誠也向民眾喊話，除臨櫃換新鈔外，台灣銀行ATM從上周也已換上新鈔，9成領出來的都會是新鈔，38家發庫行也會將新鈔配發到其他銀行，一定會充份供應民眾換鈔需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲過年換新鈔今（13）日開跑，台灣銀行董事長呂桔誠表示，絕對會充份供應新鈔。（圖／記者朱永強攝）
▲過年換新鈔今（13）日開跑，台灣銀行董事長呂桔誠表示，絕對會充份供應新鈔。（圖／記者朱永強攝）
為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定454家分行及郵局為2023年指定兌鈔地點，並自今日起至1月19日共計5個營業日，在7家銀行的371家指定兌鈔分行及中華郵政位於都會區24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

至於新鈔兌換100元鈔券每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券則酌量供應，但因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

而今日是開放換新鈔第一天，台灣銀行總行也有不少民眾搶先換新鈔，有的民眾一口氣就換9萬元，也有位老先生一早8點半就來排隊等著換新鈔，最受歡迎的仍是紅色喜氣的百元新鈔，大家都想要包紅包可以討個吉利。雖然ATM也有提供新鈔提領，但有民眾表示，ATM無法一次提領很多現金，加上鈔票面額的選擇也只有二種，因此都是換鈔首日就到銀行臨櫃兌換新鈔。

台灣銀行董事長呂桔誠則表示，自己包給家人的紅包也習慣用百元及500元，顏色看起來較喜氣，而台灣銀行從上周就在ATM上裝上新鈔，他保證9成領出來的都是新鈔，就連臨櫃在上周也可領新鈔。根據台灣銀行統計，截至昨日晚上12點為止，ATM提領新鈔已達77億元，臨櫃也兌換68億元，合計146億元，他表示，台灣銀行一定會充份供應民眾換新鈔發紅包的需求，臨櫃在台灣銀行營業部也開設5個換鈔專櫃，每家分行也至少會開設2至5個專櫃，若人潮多就會加開換鈔專櫃。

他也透露，去年在台灣銀行兌換出去的新鈔約500億元左右，其中人工兌換了7300萬張鈔票。ATM則有165萬人次，今年台灣銀行也會充份供應新鈔，甚至38家發庫行也會將新鈔配發到其他銀行，滿足民眾過年換新鈔需求。

除可在在央行指定銀行、郵局兌換新鈔之外，台新銀行從1月12日起已在全台新光三越及台鐵特定車站的台新ATM，全面提供新鈔提領服務，方便民眾於百貨消費或乘車、返鄉途中順道就能提領，將一路服務民眾至大年初一（1月22日）。
 

▲8大公股行庫各縣市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫各縣市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台北市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台北市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫新北市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫新北市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫桃園市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫桃園市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫新竹縣市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫新竹縣市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫苗栗縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫苗栗縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台中市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台中市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫彰化縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫彰化縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫雲林縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫雲林縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫南投縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫南投縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫嘉義縣市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫嘉義縣市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台南市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台南市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫高雄市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫高雄市可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫屏東縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫屏東縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台東縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫台東縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫花蓮縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫花蓮縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫宜蘭縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫宜蘭縣可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫澎湖、金門及馬祖可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）
▲8大公股行庫澎湖、金門及馬祖可兌換新鈔據點。（圖／財政部提供）

今日最聚焦／兔年3盞燈不要關　開運發財水這樣用

兔年開運／各家銀行發財水、發財金領取攻略

兔年開運／不用到宮廟排隊　點燈、添香油錢用ATM也行

兔年開運／宗教信用卡保庇做功德　刷5萬代點光明燈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀