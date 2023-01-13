百元限百張！換新鈔開跑　8公股銀行全省兌換據點報你知

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於新鈔兌換100元鈔券每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券則酌量供應，但因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。
而今日是開放換新鈔第一天，台灣銀行總行也有不少民眾搶先換新鈔，有的民眾一口氣就換9萬元，也有位老先生一早8點半就來排隊等著換新鈔，最受歡迎的仍是紅色喜氣的百元新鈔，大家都想要包紅包可以討個吉利。雖然ATM也有提供新鈔提領，但有民眾表示，ATM無法一次提領很多現金，加上鈔票面額的選擇也只有二種，因此都是換鈔首日就到銀行臨櫃兌換新鈔。
台灣銀行董事長呂桔誠則表示，自己包給家人的紅包也習慣用百元及500元，顏色看起來較喜氣，而台灣銀行從上周就在ATM上裝上新鈔，他保證9成領出來的都是新鈔，就連臨櫃在上周也可領新鈔。根據台灣銀行統計，截至昨日晚上12點為止，ATM提領新鈔已達77億元，臨櫃也兌換68億元，合計146億元，他表示，台灣銀行一定會充份供應民眾換新鈔發紅包的需求，臨櫃在台灣銀行營業部也開設5個換鈔專櫃，每家分行也至少會開設2至5個專櫃，若人潮多就會加開換鈔專櫃。
他也透露，去年在台灣銀行兌換出去的新鈔約500億元左右，其中人工兌換了7300萬張鈔票。ATM則有165萬人次，今年台灣銀行也會充份供應新鈔，甚至38家發庫行也會將新鈔配發到其他銀行，滿足民眾過年換新鈔需求。
除可在在央行指定銀行、郵局兌換新鈔之外，台新銀行從1月12日起已在全台新光三越及台鐵特定車站的台新ATM，全面提供新鈔提領服務，方便民眾於百貨消費或乘車、返鄉途中順道就能提領，將一路服務民眾至大年初一（1月22日）。