不只高嘉瑜！在賴清德旁也遭嗆 何志偉：總比背後捅刀好
副總統賴清德昨日於台北士林舉行「向黨員報告」民進黨主席補選政見會，除了爭議不斷的黨籍立委高嘉瑜遭到狂嗆、比倒讚外，黨籍立委何志偉發言時也遭遇零星嗆聲。何志偉今（13）日上午對此受訪表示，民意如流水，民意代表要隨時做出改變、行動，昨天是非常好的開始，回歸基層、傾聽基層，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德昨日晚間於台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，除了高嘉瑜遭嗆聲、比倒讚成為全場焦點外，何志偉發言時也遭遇零星嗆聲，有黨員還向賴清德喊話：「主席要不要處理？何志偉要不要殺？」
對此，何志偉上午受訪時回應，身為一名民意代表，就是接受民意挑戰，昨天是非常好的開始，回歸基層、傾聽基層，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。
何志偉指出，民進黨執政失敗過，因此傾聽基層、面對問題，一步步改革，賴清德身為準黨主席，與民眾面對面談話是健康的，因為一個政黨要海納百川，聽到各式各樣的聲音，才能讓黨更有韌性。
何志偉強調，相信大家昨天看到畫面，會覺得民進黨是有活力的政黨，非常熱鬧、熱鬧到有點燙到，但這都是好事，因為民意如流水，民意代表要隨時做出改變、行動。