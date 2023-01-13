「XD假鈔」流竄！源頭找到了 9年輕人用玩具鈔夜市洗錢
農曆春節將至，市面上驚傳假鈔流竄，從雲林到桃園，多縣市陸續傳出有攤商受害，且假鈔序號相同是「HR484268XD」。彰化縣警方循線追查，逮捕剛滿20歲羅姓主嫌以及其他8位共犯，共犯大多未成年，這群年輕人以每張5元的價格，在網路買了90張偽造的千元鈔，再去夜市花用找錢換取真鈔牟利，全案依刑法詐欺罪及行使偽造貨幣等罪嫌移送。
編輯中心/綜合報導
據了解，這批序號「HR484268XD」的千元假鈔12月底就在彰化、雲林縣流竄，有集團在當地夜市持假鈔，以假換真兌換零錢，攤商發現受騙後立即報警。
這批假鈔的品質其實並不精細，稍加注意就能發現和真鈔的差異甚大，不過嫌犯都利用夜市最忙碌的時候，去向商家消費找錢，趁著人多手雜商家無瑕細顧時，混水摸魚，用偽鈔消費並換取找零牟利。
警方表示，已將9位集團成員逮捕到案並查獲犯案手機、玩具偽鈔、持假鈔消費時所穿安全帽與衣服等證物。集團成員供稱從網路上以每張5元的價格，購買90張偽鈔，詐騙獲得的9萬元已全部花光。
中央銀行也再次呼籲民眾拿到鈔票時，記得「看一看、摸一摸、轉一轉」的辨認口訣，以免上當。
看一看：鈔券左半部迎光透視會有水印浮現，右下角在傾斜時則會出現，隱藏數字
摸一摸：觸摸鈔券面額數字與文字，可以感覺到凸起的墨紋
轉一轉：輕轉鈔券，安全線和左下角面額數字會隨，角度不同變換顏色。（編輯：倪浩軒）