嘆蘇貞昌遭人身攻擊　賴品妤盼：給予民主老將「公評」

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賴品妤說，過去一週，立法院三讀通過自己特別重視並力推的《平均地權條例》、《兒少性剝削防制條例》等性隱私四法。這些法案，所影響的標的、所帶來的改變都是過去長期懸而未解的工程。
她說，當然對於院版及通過版本的進步幅度，不全然是有達到民間團體，或是自己的期盼值，甚至在部分法案上有討論及衝突之處，但在民主國家，一項重大法案的通過，中間所須歷經的折衝協調、不同立場的溝通匯集、利益結構的反撲，到決策者的最終政治決定，都是無法面面俱到且極為艱困的工程。
賴品妤表示，事實上，這也是自由民主制度中最可貴的價值。雖然不易，但更需要面對困難的勇氣。以《平均地權條例》為例，在法案審議的過程中，除了既得利益者的反撲力道之大，另一方面也使社會一度懷疑了政府的決心。最終在這些困難前，行政院、黨團選擇去面對，還給本就應該屬於青年朋友的最基本正義。
此外，賴品妤提到，她上任立委後爭取的幾項選區重大建設，如捷運推動進程是前所未有迅速、運動園區、國道匝道新設等，蘇貞昌都給了很大的協助。
她表示，平心而論，作為政治人物本就該受最高標準的檢視，但是在看到這幾天有心人士對於蘇貞昌去留的很多討論甚至到了造謠、人身攻擊的程度，這對民主社會來說，絕對不會是有任何助益的事情。
她也說，對於一位經歷過威權時代的民主老將、任內有推動重大政策的行政首長，應該給予最為基本的理性「公評」。