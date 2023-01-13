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平均地權限制買房！商用不動產轉夯　他2.8億買台南透店

▲台南市中西區的一層樓大型透天店面，2022年8月以總價2.8億元成交，榮登中西區2022年度最高價透天交易。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲台南市中西區的一層樓大型透天店面，2022年8月以總價2.8億元成交，榮登中西區2022年度最高價透天交易。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

記者張志浩/綜合報導

日前《平均地權條例》修正案三讀通過，除了預售屋市場大受打擊外，私法人購屋受限也備受關注，不少房市專家皆認為未來商辦市場、商用不動產將轉為熱門的置產目標，而根據內政部實價登錄最新揭露，台南市中西區與東區雙雙出現億級大型透店交易，中西區一棟屋齡6年、佔地170.46坪、建坪134.07坪的一層樓大型透天店面，2022年8月以總價2.8億元成交，榮登中西區2022年度最高價透天交易，推測是疫情趨緩、商機逐漸復甦，大型店面再現交易潮。

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中西區該棟透天店面，換算地價每坪約164.3萬元，為該區近兩年來次高地價紀錄，據了解，此透店買家為台南某醫藥公司，北中南皆有連鎖藥局門市，而該店面現況為愛迪達旗艦門市，營業至今約5年時間，不過目前已準備結束營業，全館出清中。

▲（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲根據內政部實價登錄最新揭露，台南市中西區與東區雙雙出現億級大型透店交易。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，該透店就位於熱鬧的站前商圈，周邊店家林立、人流車流多商機濃厚，是台南精華市區中的蛋黃地段，該店面屋齡新、面寬大、空間坪數廣闊，以成交總價來說頗為合理，而該透店原屋主為台南在地中小型建商，原本規劃整合周邊土地做建案開發，不過評估因為整合不易，加上政府在去年初祭出限貸政策、私法人購地貸款限縮為五成等因素，因此索性選擇釋出轉手換現金，也更利於資產運用。

蔡裕荏認為，對買家來說，疫情期間店面交易趨冷有利議價，同時去年下半年開始疫情趨緩，為了迎接即將湧現的商機，也正是準備進場的好時機；蔡裕荏也說「大型透店，面積大、租金較高，通常都是較具實力的連鎖品牌業者較有力進駐，推估新買家應是看準區段商機與時機，選擇入手自用展店或做出租規劃。」

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年受疫情影響商機，不僅店面業者受影響，讓不少包租公選擇階段性獲利了結，但也吸引自用族伺機卡位優質商圈，尤其疫情趨緩、國門解封，看好商機逐漸復甦，促使投資人陸續進駐精華地段布局。雖然《平均地權條例》已經三讀通過，將針對私法人購屋採許可制，不過純商用店面、商辦、廠房等並非管制類型，反而可能成為今年私法人熱門的置產標的。

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