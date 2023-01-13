平均地權限制買房！商用不動產轉夯　他2.8億買台南透店

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台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，該透店就位於熱鬧的站前商圈，周邊店家林立、人流車流多商機濃厚，是台南精華市區中的蛋黃地段，該店面屋齡新、面寬大、空間坪數廣闊，以成交總價來說頗為合理，而該透店原屋主為台南在地中小型建商，原本規劃整合周邊土地做建案開發，不過評估因為整合不易，加上政府在去年初祭出限貸政策、私法人購地貸款限縮為五成等因素，因此索性選擇釋出轉手換現金，也更利於資產運用。
蔡裕荏認為，對買家來說，疫情期間店面交易趨冷有利議價，同時去年下半年開始疫情趨緩，為了迎接即將湧現的商機，也正是準備進場的好時機；蔡裕荏也說「大型透店，面積大、租金較高，通常都是較具實力的連鎖品牌業者較有力進駐，推估新買家應是看準區段商機與時機，選擇入手自用展店或做出租規劃。」
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年受疫情影響商機，不僅店面業者受影響，讓不少包租公選擇階段性獲利了結，但也吸引自用族伺機卡位優質商圈，尤其疫情趨緩、國門解封，看好商機逐漸復甦，促使投資人陸續進駐精華地段布局。雖然《平均地權條例》已經三讀通過，將針對私法人購屋採許可制，不過純商用店面、商辦、廠房等並非管制類型，反而可能成為今年私法人熱門的置產標的。