快訊／本土確診＋21384！死亡個案增53人　境外移入353例

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指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月30日至今(2023)年1月10日，死亡日期介於去年11月12日至今年1月10日。
指揮中心說明，今日新增353例境外移入個案中，為242例男性、111例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月13日至今年1月12日。
指揮中心統計，截至目前國內累計21,177,321例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,007,223例排除)，其中9,167,811例確診，分別為44,531例境外移入，9,123,226例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計15,755例COVID-19死亡病例，其中15,736例本土，個案居住縣市分布為新北市3,062例、台北市1,717例、台中市1,671例、高雄市1,570例、台南市1,171例、桃園市1,162例、彰化縣1,022例、屏東縣612例、雲林縣513例、南投縣503例、苗栗縣436例、嘉義縣407例、宜蘭縣329例、基隆市321例、花蓮縣268例、嘉義市267例、新竹縣260例、台東縣197例、新竹市171例、澎湖縣39例、金門縣38例；另19例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。