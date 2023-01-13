學測首日登場！305名確診考生用居護試場、數A缺考2096人

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周兆民指出，一般考（分）區也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場供有發燒或呼吸道症狀考生應試；第二類防疫試場供考生在應試當天零時起才知悉確診、快篩陽的考生應試。據統計，數A考科，有2個考分區開啟2間第一類試場，學生都出現發燒情形；另有14個考分區開啟14間第二類防疫試場，提供給17名考生使用，總計數A開設16間防疫試場，給19名考生使用。
周兆民說，今年學測仍維持所有考生皆須配戴口罩進入考（分）區應試，試務人員協助消毒雙手、檢查證件；此次學測進入考分區無須量溫，若考生有自述身體不舒服、發燒，或試務人員發現有明顯呼吸道症狀，會請考生到查驗引導站，確認狀況。
至於數A試題特色、難易度。大考中心副主任鄭中平指出，試考高中教師認為今年情境素養題的文字敘述簡明流暢，有圖或附表，不至於造成考生閱讀困擾；多選題沒有艱難題，反而多了平易近人的平實問題；混合題組一題多解，計算不複雜。整份試卷的設計有基本分可拿，有能幫助鑑別程度的適當偏難題，也有平實題讓考生發揮，屬於難易適中，且有鑑別度的試卷。
試考生則認為屬中間偏難，計算量中等，難易題數量分布適中，具備基本觀念能拿下不少分數，但也有幾題難度較高，如6、16、17題，具有較高鑑別度，需活用觀念，耐心處理較複雜計算，整體來說具有深度。