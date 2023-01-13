郡都、甲山林雙強聯手！高雄橋頭新市鎮打造指標大案

在政府大南方計畫、半導體S型廊帶中，橋頭扮演關鍵角色。橋頭科學園區已進入實質開發階段，吸引國巨、日月光、鴻海及群聯等大廠搶進，預計於2025年12月開發完成，估可創造年產值1800億元，增加1.1萬個就業機會。郡都建設集團深耕高雄，看好新市鎮發展與橋科前景，前年以總價16億1228萬9999元，標下橋頭區約2812坪土地，並與甲山林集團雙強聯手推案，瞄準科技菁英族群，及首購、換屋家庭。該案12日舉辦「橋頭區後壁田段30地號」動土大典。
記者陳美嘉／高雄報導
近年來，市府積極推動的「高雄新市鎮」為北高雄最具規模的重劃區，第1期開發面積338公頃、第2期(橋科) 352公頃。郡都建設集團與甲山林集團的合建案，坐落高雄新市鎮正核心、台1線成功南路與橋新五路口，寬達60米的成功南路為往來岡山、楠梓主幹道，地段極佳。隨著區域重大公共建設到位、科技產業進駐、路竹及楠梓科園陸續帶來人口紅利，也提升橋頭房市需求。
該案總銷約70億，2812坪大基地開發，擁有稀缺的四面臨路、黃金角地，128米大面寬；將興建地上15層、地下4層，共504戶住宅、18戶店面；住宅為28坪至45坪、2到4房產品；社區留設近2000坪空間，打造日系水景庭園；規劃七大飯店級休閒設施、30米迎賓車道，是豪宅才有的排場，客層則鎖定高科技族群，及首購、換屋家庭。預計最快2月底取得建照，Q3正式公開銷售。