泰國男星展現熟男魅力　曾在財政部上班、改行當演員

隨著泰國潮流興起，國際社會開始關注泰國明星，從紅極一時的《泰版流星花園》到泰國BL戲劇，年輕的新生代明星相繼而出。不過，名為納瓦·君拉納拉（Nawat Kulrattanarak）、暱稱為Pong的大叔男星，有別於小鮮肉的稚嫩，展露出熟男魅力，相當圈粉。
記者賴正琳／綜合報導
Pong是泰國名校農業大學的學士、第一學府朱拉隆功大學經濟系碩士畢業的高材生，原本只是想在出國深造前找份工作，出於無聊在2000年參加模特兒大賽，22歲的他意外成為獲選的5名優勝者之一。後來他開始接觸泰國戲劇圈，但他曾一度心生退隱念頭，前往泰國財政部工作，當普通的上班族。有腦又有顏值的他，最終回歸演藝圈，先後出演熱門戲劇而爆紅。他曾演出《妒海》、《天使之爭》、《無憂花開》、《丘比特的圈套》、《妻子2018》、《婉通夫人》等等泰國戲劇，並成為「泰劇一哥」，在演藝圈享有崇高地位。不過，由於出演角色多半是背叛家庭的壞男人，因此他也被粉絲戲稱是「演出渣男角色專業戶」。
雖然1978年出生的Pong如今已45歲，身材依然保養得宜，全身散發沈穩的大叔魅力，直到2023年依然是當紅明星，且近幾年和泰國第一神顏Mai Davika合拍《婉通夫人》，人氣再度攀升。