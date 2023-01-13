蘇花坍方預計15日搶通 王國材承諾2032完工蘇花安
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道南口於11日深夜發生坍方事故，交通部長王國材今（13）日上午9點便前往現場視察搶修進度，王國材表示，目前搶修進度略為超前，能依照計畫在15日下午搶通，另外，對於花東地區居民期盼的蘇花安，則力拚在2032年完工。
記者黃仁杰／台北報導
王國材表示，公路總局的同仁們非常辛苦的在搶修，這段時間造成的不便，除了開放中橫公路、台七甲、台十四甲等替代道路，今日也全面啟動海運疏運，由航港局協調台北快輪、合富輪等四艘船投入載車、載客，於花蓮港-蘇澳港海上接駁，台鐵也加開每天12班宜花區間車，同時啓動貨物列車蔬果北運機制。
此外，大清水隧道路段目前已經納入蘇花安計畫中的和仁智崇德路段，預計將興建一座長9.7公里的長隧道，避開這段邊坡不穩定的路段。王國材指出，蔡政府上任後，除了如期完成蘇花改，也同時啟動蘇花安的計畫。所以在2019年通過可行性，現在正在做環評，因為通過國家公園，必須做完整一年四季的調查資料，來說服環評委員，預計在2032年完工，給花東居民一條安全回家的路，交通部願意全力以赴。
公路總局長陳文瑞表示，15日完成第一階段搶通後，在16到18日會針對上邊坡做噴漿、掛網等補強工作，屆時會需要戒護以及時段性管制，但管制時間不會太久，19日起將全面恢復正常通行。