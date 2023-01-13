三鶯大橋改建15日起開放通行 侯友宜視察盼促地方發展
新北市長侯友宜今（13）日前往視察三峽、鶯歌地區，視察三鶯大橋改建二期改建及新北市立美術館、.轉運站等工程，表示三鶯大橋主橋將在15日起開放通行，對於促進地方蓬勃發展與疏解交通非常有幫助，也指示工程必須如期如質達成完工目標，讓三鶯地區民眾在農曆年前可以享用舒適便利的通行環境。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在受訪時表示，三鶯大橋是三峽跟鶯歌以及各地進到這兩個區塊最重要的主要橋樑，所以車輛交通非常的擁擠，這幾年一直在改建三鶯大橋，在農曆春節期間，主橋就可以順利開通，比我們的工期提早4個月，將在15日正式開通，就可以紓解三鶯大橋交通壅塞。
侯友宜指出，未來再搭配即將要完工的美術館，再加上轉運站，還有兩邊環河路的匝道口，機車通行的路廊，都期待在下半年也能夠順利的完工，對三鶯地區來說，不但有三鶯捷運線以及三鶯大橋、三鶯二橋，還有未來的美術館、轉運站，建構起三鶯文創的交通系統，讓這個地方能夠蓬勃發展。
新北市政府工務局長祝惠美表示，主線工程提前完工後，接著將進行最後階段的三鶯大橋兩側機車道、人行兼自行車道及銜接環河路匝道工程，全案預計於今年下半年完工。
第二期改建工程1月15日將開放主橋通行，並將目前民眾通行的兩側匝道封閉，改施作機車專用道及人行兼自行車道，請往返三鶯地區的民眾改由新完工的中央主線通行。