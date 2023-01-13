南法數位藝術雙年展　台灣團隊VR單元14日起登場

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呼應本屆大會主題「黑夜」（La Nuit），C-Lab規劃於展場建立16.2聲道Ambisonics全景聲系統空間，展出3件C-Lab與聲音藝術家及舞團共製的VR立體影音作品，包含劇場導演廖俊逞（Baboo）以英國同志電影大師賈曼（Derek Jarman）的遺作《藍》（Blue），以及《色度》（Chroma）一書為靈感的《色度：賈曼計畫》。
聲音藝術家王福瑞《悸動響》藉由聲音與影像不斷的交互流動，聽覺與視覺同步激刺著感官神經，演繹人、媒體與機器運算的不確定性；一當代舞團蘇文琪《黑洞博物館+身體瀏覽器》發想源於與西班牙天文物理學家迪亞歌．布拉斯（Diego Blas）的對話，透過舞蹈、聲音、燈光的動態組合，詮釋天文學中抽象的重力。
文化部表示，本次亦將展出2件台灣科技藝術創作，由第20屆「台新藝術獎」視覺藝術獎得主李亦凡打造的錄像作品《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》，以經典電玩中的密碼「howdoyouturnthison」為題，期待用科技的模式改變生產動畫及影像的方法；陳乂的VR與錄像裝置《率 |||||| ||》則以100根光柱呈現加密貨幣的漲跌，光線的漸明漸滅，讓觀者感受虛擬市場的即時交易脈動。
巴文中心表示，今年台灣團隊推出5件優秀VR作品外，也將參與大會舉辦的專業人士論壇，除邀請參展藝術家及策展人，亦規劃透過線上方式廣邀在臺相關從業者參與，藉此與國際藝文界互動交流、分享創作理念。
Chroniques數位藝術雙年展創立於2018年，由Seconde Nature與Zinc兩個基金會共同合作，並獲得普羅旺斯、阿爾卑斯、蔚藍海岸等地區公民營單位的經費挹注及法國文化部支持。藝術節活動內容從造型藝術、多媒體劇場、聲響藝術到Live Art演出，同時搭配專業論壇，邀請業界人士對談、分享，活動地點橫跨南法馬賽（Marseille）、普羅旺斯艾克斯（Aix-en-Provence）及亞維儂（Avignon）三座城市。