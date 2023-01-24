白瑜解析星座運勢／牡羊事業愛情兩得意　雙魚切忌劈腿

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關鍵詞：突破，跨界有驚喜
事業會面臨轉型，但要記得停看聽、仔細拿捏分寸，平時熱愛分享心得給別人，但今年容易遇到小人，要懂得分辨是否遭人利用，要適時拒絕，否則心情容易陷入低潮。今年感情運勢很好，容易遇到夢中情人，切記不要太過衝動，要先從朋友做起。
金牛座運勢
關鍵詞：嚴謹，選擇要實際
會有想法比較混亂的狀況，找對方向、即時應變很重要。工作會變得很忙碌，要多學習經驗，也要注意身心休息。感情運勢方面，擴大交友圈會認識新朋友，因此變得較忙碌，可能忘記之前答應的話，產生溝通不順狀況，讓對方失望，記得承諾的話一定要兌現。
雙子座運勢
關鍵詞：謙虛，重投資自己
平時要注意言行，容易因為在團隊裡玩得很開心，心裡有話全都說出來，沒有謹慎分辨好壞朋友，反而招惹小人忌妒。感情與工作要平衡，用開放、坦誠態度面對，可以得到對方理解，在時間安排上要些許讓步，表達誠意，不然另一半會心生抱怨。
巨蟹座運勢
關鍵詞：反思，幫人就幫己
今年有挑戰也有驚喜，如果說話保守謹慎一點，變動會帶來晉升的機會。人際的溝通與信任很重要，注意不要固執，太堅持己見會錯失合作的機會；貴人運很好，所以會有很多機會上門。感情運勢方面，不要因為內心的不安全感，無法掌控情緒，敏感多疑會破壞親密關係，感情和經濟壓力都很大，若光顧著賺錢，情緒容易不耐煩，忽略對方想要浪漫的需求。
獅子座運勢
關鍵詞：配合，找互相支持
今年需要重新規劃生活的優先順序、輕重緩急，工作會有巨大變化，需要磨練技能、累積經驗，要做好時間管理。小心太自我會失去家人、同伴的支持，要多配合他人。感情運勢非常好，容易遇到心儀的對象、有浪漫的邂逅，獲得進一步的發展，但工作過於獨立與緊繃，導致控制欲比較強，容易開高走低，沒有把握好，把一手好牌打爛。
處女座運勢
關鍵詞：拓展，打造進階版
今年想要多花時間在工作和個人成就上面，事業部分有偏財運，適合展開新的規劃，制定長期策略決策，有利於斜槓、投資和合作模式，會有出色的表現，職場方面會有大幅度提升。感情運勢的話，有伴的人趨於平淡安穩，單身的人因為受過創傷，心情尚未平復，容易被別人投其所好欺騙，遇到不好的對象，記得眼睛要睜亮。
天秤座運勢
關鍵詞：創意，確認好方向
事業可以達成不少成就，但要花時間沉澱思考再做抉擇，建議設定目標後要積極執行，事業會有很棒的進展，處理得宜將有豐厚回報，有升職或創業機會。如果沒有處理好，容易在舒適圈走不出去，整體性要積極起來。感情部分，心情容易沒有安全感，產生較大變化，面臨突然無預警分手或劈腿的狀況，或者本來只是朋友，突然同居或閃婚，好壞都有可能。
天蠍座運勢
關鍵詞：慢活，興趣變正職
今年生活和工作有重大轉變，需要簡化複雜的人事物，責任會帶來成就和回報，合作會帶來好收入，注意事項是太想要成功、賺到錢，標過於明確，導致容易煩躁沒有耐心。感情運勢不錯，單身者會有很多約會、曖昧對象，對象一個換一個，桃花朵朵開，尚未決定定下來；有伴的人可望順利訂婚、結婚。
射手座運勢
關鍵詞：積極，固定合作者
關注內在感受的一年，真正的挑戰是保持穩定度，確認自己的需求，要注重專業意見，以宏觀角度觀察趨勢，容易大起大落，建議宜靜不宜動。財運上不要衝動情緒性消費、容易破財，若要投資建議長期經營，比如穩定的房地產。感情有新對象出現，喜歡有共鳴、內涵的人，尋求心靈伴侶，但容易戀愛腦上身，要避免陷入曖昧、不倫戀。
摩羯座運勢
關鍵詞：專業，建立新方法
去年辛苦付出太多，沒有得到對應的回報，導致挫折感很重，2023新的一年容易陷入自卑、自我否定的狀態，但其實是設定目標過高，加上受制於大環境無法發揮，不要給自己太多壓力。感情方面，容易多疑，忌妒，要對自己有信心，其實會遇到好對象，但因自信不足，懷疑對方有目的性靠近或配不上對方，心情產生矛盾，要表現好的一面，對自己要有信心。
水瓶座運勢
關鍵詞：勤勞，多累積資源
下半年適合換工作，可以趁機升職加薪，注意調整作息，要親和力多一點，太理性會不通人情，容易把朋友趕走，不要太孤僻、或聽不進她人建議。感情運勢，建議多參加社交活動，積極拓展交友圈，如果有穩定的另一半，可以計劃生小孩。
雙魚座運勢
關鍵詞：嘗試，增加競爭力
今年是雙魚座的收穫期，充滿學習與成長機會，錢財運勢不錯，正財很多。新的一年可能改變社交圈，要有心理準備，小心產生社交恐懼症。感情趨向低調發展，不願意讓別人知道狀況，注意情感狀態不要重疊，切忌太貪心同時交往好幾個，容易被外人察覺。整體運勢很好，但若感情處理失當，容易破壞好運。