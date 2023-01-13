全台首例！雙親「活體肺葉移植」　各捐半肺救回女兒

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台大醫院胸腔外科主任徐紹勛說明，廖小妹原先是正常活潑的女童，去（2022）年5月中旬，因為蜂窩性組織炎住院，6月20日，因敗血症開始使用葉克膜治療，7月15日因病情轉趨嚴重，在使用葉克膜狀態下，轉至台大醫院加護病房接受治療，並通過肺移植評估，開始等候合適的器官來拯救生命。
然而在台灣，要等到器官捐贈並非易事，徐紹勛指出，捐贈器官有2種來源方式，一種是大愛器官捐贈，來自腦死或是心臟死後器官捐贈，另一種則為活體器官捐贈，對象僅限於五等親內的家屬，無償捐出健康的器官，由於器官來源不足，目前已成國內肝臟移植與腎臟移植手術取得捐贈器官的主要方式。
徐紹勛表示，由於廖小妹身體狀況持續惡化，又苦等不到大愛器官捐贈，經過評估後，於9月執行活體肺移植，活體肺移植需要有4組團隊同時執行，由爸爸捐出右下肺葉，媽媽捐出左下肺葉，再經過通氣、灌流後，移植到廖小妹身上，本次手術從上午8點開始，歷時約15小時後，終於完成，這也是國內首起活體肺葉移植成功個案。
手術完成後，廖小妹還需要經過辛苦的復健之路，「小朋友的復健計畫比大人更難執行」，徐紹勛分享，廖小妹在復健訓練腳力時，護理師會綁上沙袋陪同練習，平常大家的一小步，對廖小妹都是艱辛的一大步，在躺在病床上近半年後，廖小妹也終於可以嘗試自己走路，更能搭配switch健身環快樂復健，讓徐紹勛也忍不住笑道「第一次看到妹妹復健時，臉上出現笑容」。
這樣輕鬆的話語背後，隱含了許多大不易，徐紹勛透露，就連該領域權威京都大學教授伊達洋至評估廖小妹個案時，都稱即使讓執行活體肺移植手術已超過100例的京大團隊來執行，廖小妹手術成功率也約為50%。
為了克服困難，徐紹勛說，團隊在一個月內密集開了16次的會議，讓團隊熟悉所有流程、術前進行模擬演練，加上各醫師過去的進修經驗，以及師長信任鼓勵等等，都是促成這次手術的重要因素，也期盼讓器官捐贈來源更多元，能嘉惠更多生命垂危的病人。
今天是廖小妹出院的日子，不論是記者會中或是記者會後，徐紹勛仍不時提醒廖小妹要做好好復健，恢復肺功能，現在廖父已經回到工作崗位、廖母恢復正常作息，專心陪伴女童的術後復健，徐也祝福廖小妹下學期就能回到校園中開心生活，健康成長。