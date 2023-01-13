兔年開運／各家銀行發財水、發財金領取攻略

通膨美元「死亡交叉」藏深意！謝金河：預告兔年春江水暖

▲美國公布去年12月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）為6.5％，財信傳媒董事長謝金河認為，通膨最大壓力已經到達高峰，接下來就會往下。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國公布去年12月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）為6.5％，財信傳媒董事長謝金河認為，通膨最大壓力已經到達高峰，接下來就會往下。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

美國公布去年12月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）為6.5％，連續第6個月下滑，也創下1年多以來的新低，激勵美股上漲。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，通膨最大壓力已經到達高峰，接下來就會往下，「美元及CPI的死亡交叉有強大意涵。今年元月全球股市大漲，已經預告兔年的春江水暖！」

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▲財信傳媒集團董事長謝金河今（9）日針對中國禁我國農產品和水產品、台積電遭嗆去台化等議題，表達看法。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.09）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者李琦瑋攝，資料照片）
謝金河在臉書以「通膨與美元的死亡交叉」為題發文，指出美國去年12月CPI數字6.5％正如他所預期，接下來2023年的CPI數字由於有2022年的高基期，預期接下來會逐漸往下走，到6月可能會來到5％上下。

謝金河表示，如果今年FED按表操課，接下來升息三次，各升一碼，FED的基本利率也會與CPI的數字交叉，往後可能有降息的空間。謝金河進一步分析，通膨其實早在2021年4月就已經萌芽，一路發展到2021年末衝到6.2％，再加上俄烏戰爭助長，而美國聯準會卻等到2022年3月16日才升息一碼，被認為慢了好幾拍，之後才暴力升息，一口氣共分6次升息17碼。

謝金河認為，雖然現在仍有學者官員主張繼續升息，但隨著美元大幅下挫，10年債殖利率掉頭回到3.44％，VIX恐慌指數也掉到18以下，再加上CPU數字趨緩，在在跡象都「暗示通膨最大壓力已經到達高峰，接下來數字會往下」。

謝金河強調，「美元及CPI的死亡交叉有強大意涵。今年元月全球股市大漲，已經預告兔年的春江水暖！」（編輯：倪浩軒）


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