通膨美元「死亡交叉」藏深意！謝金河：預告兔年春江水暖
美國公布去年12月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）為6.5％，連續第6個月下滑，也創下1年多以來的新低，激勵美股上漲。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，通膨最大壓力已經到達高峰，接下來就會往下，「美元及CPI的死亡交叉有強大意涵。今年元月全球股市大漲，已經預告兔年的春江水暖！」
編輯中心/綜合報導
謝金河在臉書以「通膨與美元的死亡交叉」為題發文，指出美國去年12月CPI數字6.5％正如他所預期，接下來2023年的CPI數字由於有2022年的高基期，預期接下來會逐漸往下走，到6月可能會來到5％上下。
謝金河表示，如果今年FED按表操課，接下來升息三次，各升一碼，FED的基本利率也會與CPI的數字交叉，往後可能有降息的空間。謝金河進一步分析，通膨其實早在2021年4月就已經萌芽，一路發展到2021年末衝到6.2％，再加上俄烏戰爭助長，而美國聯準會卻等到2022年3月16日才升息一碼，被認為慢了好幾拍，之後才暴力升息，一口氣共分6次升息17碼。
謝金河認為，雖然現在仍有學者官員主張繼續升息，但隨著美元大幅下挫，10年債殖利率掉頭回到3.44％，VIX恐慌指數也掉到18以下，再加上CPU數字趨緩，在在跡象都「暗示通膨最大壓力已經到達高峰，接下來數字會往下」。
謝金河強調，「美元及CPI的死亡交叉有強大意涵。今年元月全球股市大漲，已經預告兔年的春江水暖！」（編輯：倪浩軒）