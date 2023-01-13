保育員「艱苦穿搭守則」曝！顧動物第一 寒冬也不套大衣
每當冷氣團過境，走在路上就可以看到民眾用來保暖的大衣、手套、圍巾等服飾配件紛紛出籠，但這些禦寒的衣物，卻無法成為動物保育員工作時的合適穿搭，原因是在照養動物時，有大量的勞動需求，加上安全性考量，因此保育員只能選擇穿著既輕便又具功能性的衣物，在寒風刺骨的低溫中，努力地完成每天的工作。
編輯中心/綜合報導
臺北市立動物園位在臺北市的邊陲，遠離市區的喧囂，在群山環繞中冬季的體感溫度特別冷冽。動物園內照養超過350種的動物，為了符合各種動物生態習性所設計的照養場地，對保育員來說是充滿挑戰，例如面對在山坡邊飛簷走壁的山羊、樹冠層趴趴走的樹獺、或是大型水池裡悠游的象魚，保育員無論爬坡、攀高、甚至潛水，都僅是工作的日常，每天要處理的事務吃重且繁瑣，因此保育員在工作時的穿搭，都會盡可能選擇材質舒適、吸濕排汗及行動利索的衣物，才不至於影響工作效率。
另外每當保育員出現在靠近動物的地方時，通常是有任務的，有時是為了維護動物的生活環境，更多的時候也是為了觀察動物的健康狀況。在動物活動場的屋頂上，常常都會看見頂著豔陽、提著水桶的保育員，他們除了餵食動物的工作外，觀察動物更是重點任務。
偶爾面臨突如其來的颳大風或滂沱大雨等瞬息萬變的天氣，這時一件防風防雨機能性的外套或兩截式雨衣，才是最不可或缺的裝備之一，至於穿起來美美的、看起來飄著仙氣的長版大衣，或是織工精細、摸起來又柔又軟的長圍巾和毛線手套…等，對保育員而言，無疑是只能留存在夢境裡的時尚搭配了！（編輯：李惠婷）